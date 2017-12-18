«Информзащита» внедрила систему анализа защищенности СК «Альянс» и «Альянс Жизнь»

«Информзащита» сообщила об успешной реализации проекта по внедрению и техническому сопровождению подсистемы анализа защищенности для СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь».

Компании «Альянс» и «Альянс Жизнь» входят в число ведущих организаций в России, предоставляющих услуги по корпоративному страхованию имущества и ответственности, а также ДМС и долгосрочному страхованию жизни. Входят в Группу Allianz, существующую с 1890 года, обслуживающую около 85 млн клиентов в 70 странах, и являющуюся одним из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире.

Одним из факторов, влияющих на непрерывность работы информационных сервисов «Альянс» и «Альянс Жизнь», является их защищенность от возможных действий внешнего и внутреннего злоумышленника. В современных условиях, когда количество целенаправленных атак растет, а внедрение новых технологий ведет к новым рискам кибербезопасности, необходимость анализа и выявления уязвимостей в прикладных системах, сетевых службах и операционных системах становится ежедневным. Своевременный и систематический контроль реальной защищённости сложного и, подчас гетерогенного ИТ ландшафта без средств автоматизации крайне затруднен.

В соответствии со стандартами информационной безопасности группы Allianz, заказчиком было принято решение использовать средства автоматизации, позволяющие своевременно контролировать защищенность корпоративных систем и ресурсов.

Для достижения поставленных целей и на основании анализа имеющихся сведений об архитектуре и принципах функционирования корпоративной информационной системы заказчика, экспертами «Информзащиты» было предложено создание подсистемы анализа защищенности на базе системы комплексного мониторинга MaxPatrol производства российской компании Positive Technologies. Такая система позволяет в режиме реального времени получать информацию о появлении новых угроз информационной безопасности, а также контролировать защищенность информационных активов организации при условии выстроенного процесса управления уязвимостями информационных систем Заказчика.

Внедрение проходило в несколько этапов. На первом этапе эксперты «Информзащиты» разработали регламент управления уязвимостями, который включал в себя расписания сканирования, а также требования по обработке уязвимостей на основании степени критичности компонента, для которого обнаружена уязвимость.

На втором этапе была разработана вся необходимая проектная документация. Параллельно с этим на авторизованных курсах Учебного центра «Информзащиты» было проведено обучение персонала «Альянс» и «Альянс Жизнь» по работе с системой в части ее администрирования и сопровождения.

Само внедрение и настройка автоматизированной подсистемы анализа защищенности были произведены в сжатые сроки. В результате компании «Альянс» и «Альянс Жизнь» получили готовый инструмент для инвентаризации контролируемых узлов корпоративной информационной системы и их анализа. Кроме того, заказчикам теперь доступны регулярные обновления компонентов подсистемы, централизованное управление компонентами системы и доступ пользователей к её функциям, а также проверка соответствия контролируемых узлов требованиям технических политик и стандартов по информационной безопасности.

По итогам успешного проекта заказчиком было принято решение передать данную систему на техническую поддержку компании «Информзащита».

«Информационные системы являются эффективным инструментом управления любой организации. В современных реалиях очевидна зависимость бизнеса от информационных технологий, которые предопределяют и напрямую влияют на бизнес и успешность компании в целом. В свою очередь повышается значимость рисков, связанных с информационной безопасности. В случае с СК "Альянс" и "Альянс Жизнь" крайне важна непрерывность деятельности, которую "Информзащита" помогла обеспечить, используя самые современные и надежные технологии», – сказал Лев Фисенко, директор департамента по работе с финансовыми организациями компании «Информзащита».