«ЭЛАР» создала цифровой ресурс по земле и имуществу во Владимирской области

«ЭЛАР» создала цифровой ресурс на основе архивных документов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

В рамках проекта выполены работы по оцифровке 70 тыс. страниц архивных документов, сформированных в 769 томов.

«Проект позволит сформировать единое информационное пространство для сотрудников подразделения региональной адимистрации и сделать более эффективными их рабочие процессы. В частности, оперирование документами и данными в электронном виде существенно сократит время поиска и предоставления архивных документов. Также уменьшится количество операций, которые совершают специалисты департамента с бумажными оригиналами документов, – первоисточники заменят на цифровые копии», - сказал руководитель направления по работе с госсектором корпорации «ЭЛАР» Александр Клименко.

Архивные дела при переводе в электронный вид нельзя было расшивать, и поэтому их сканирование проведено на бесконтактных сканерах планетарного типа. Для индексирования, то есть извлечения из цифровых копий ключевой атрибутивной информации, необходимой для поиска документов в системе электронного архива, использованы как ручные, так и программные технологии.

Созданный «ЭЛАР» цифровой информационный ресурс в виде электронных копий документов и базы данных загружен в автоматизированную систему электронного архива департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области.