«АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность

«АйТи Капитал» объявила об успешном завершении проекта «Внедрение автоматизированной системы бухгалтерского учета и формирования регламентированной отчетности» в «Сбербанк Управление Активами».

«Сбербанк Управление Активами» - одна из старейших и крупнейших управляющих компаний в России, работает с 1996 г. Совокупный объем активов компании под управлением на 31 августа 2017 г. составлял $9,5 млрд (около 556,2 млрд руб.).

Сегодня «Сбербанк Управление Активами» предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

«"Сбербанк Управление Активами" входит в пилотную группу XBRL Банка России. При выборе поставщика для нас было важным критерием высокая готовность исполнителя к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и их решениях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL». «1С:БНФО» - это основной продукт для НФО, созданный, компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С». Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL - отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения различных решений в банковской сфере и НФО. Всё эти факторы и определили наш выбор», - сказал Андрей Голубцов, IT директор «Сбербанк Управление Активами».

Проект стартовал в начале 2017 г. Основные задачи, поставленные перед «АйТи Капитал», включали разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК); настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО); обеспечение полного переноса данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы; автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО); своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL - отчетности для проверки регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года; своевременное формирование надзорно - статистической XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Во время проекта «АйТи Капитал» выполнил такие этапы работ как настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой; миграция (перенос) начальных данных – НСИ (нормативно – справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС; миграция документов и оборотов по всем операциям; проектирование технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами; разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта: «1С Управление Холдингом»; «Зарплата и Управление Персоналом для НФО» с внутренней учетной системой бэкофиса; обучение пользователей.

В ходе всего проекта «АйТи Капитал» оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам. В результате работы над проектом внедрены функциональные подсистемы в составе следующих потоков работ: учет административно - хозяйственной деятельности; интеграция со смежными системами; регуляторная отчетность БФО и НСО ПУРЦБ; регуляторная отчетность БФО и НСО УК ПИФ; формирование XBRL – отчетности по разным точкам входа.

Основываясь на результатах подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017 г. были достигнуты главные цели проекта – регулярное и своевременное автоматическое формирование регламентированной отчетности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

«Сбербанк Управление Активами» является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Центральным Банком РФ назначен переход для всех НФО на предоставление отчетности в формате XBRL, начиная с 1 января 2018 года.

«Работа над таким сложным проектом, как переход на ЕПС и XBRL - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании - интегратора, но и самого заказчика. Благодаря совместной и слаженной работе наших коллективов, Заказчик получил готовое решение, которое полностью отвечает новым требованиям ЦБ РФ по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL», - отметил Виленский Максим, управляющий партнер «АйТи Капитал».