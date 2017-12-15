В России выпущена первая облачная PRM-система для среднего и малого бизнеса

В России выпустили первую отечественную облачную систему управления взаимоотношениями с партнерами (PRM). Продукт PRMSaaS предназначен для компаний, заинтересованных в развитии партнерской сети, совместных программ лояльности, ко-маркетинга и реселлинга. Наибольшую пользу из нового сервиса, как предполагают создатели, смогут извлечь торговые сети, телеком-компании, страховые фирмы и банковский сектор - предприятия, на которых требуется работа с большим количеством партнеров в режиме онлайн.

Разработчики считают, что принципиальное отличие PRMSaaS от других популярных PRM-систем - в детальной аналитике, включающей систему рейтингов, работу с вознаграждениями и штрафами. По данным исследования «Форвард-Телеком», до 37% прибыли средний бизнес с выручкой до 2,5 млрд руб. в год получает благодаря взаимодействию с партнерами и реселлерами.

-«До сих пор полноценные решения для автоматизации взаимоотношений с партнерами были доступны только крупному бизнесу в силу высокой стоимости - 10-15 млн руб., - и долгих сроков внедрения - до 1 года. Сейчас в условиях нестабильности экономики партнерские отношения стали одним из ведущих прибылеобразующих факторов для среднего бизнеса. При этом, до выхода нашей системы не было доступных для таких компаний отечественных PRM-систем, а выбор иностранного поставщика в некоторых отраслях бизнеса невозможен», - сказал генеральный директор «Форвард-Телеком» Сергей Сапрыкин.

Системный интегратор «Форвард Телеком» более 5 лет занимается внедрением PRM-систем для крупного бизнеса. Продукт он-премис Forward PRM и его компоненты сейчас эксплуатируются в МТС, «Вымпелкоме», «Открытие ТВ» (Discovery) и других компаниях. На основании опыта больших проектов и в результате партнерства с провайдером «Сибител» был создан облачный сервис PRMSaaS, который решает для среднего бизнеса проблему высокой стоимости инфраструктуры, внедрения и стоимости владения PRM-системой.

Сохранив большую часть востребованного на рынке функционала, стоимость, необходимую для начала использования решения, удалось снизить почти в 200 раз. Интегрировать PRMSaaS в существующий бизнес можно в течение 1 месяца и по доступной цене - от 10 до 50 тыс. рублей в месяц.

PRM-сервис от «Форвард Телеком» включает в себя доступ к программному обеспечению, состоящему из 12 модулей (начиная от регистрации партнеров и до проведения сверок по взаиморасчетам и формирования итоговой отчетности). Партнеры видят в личном кабинете текущий размер своего вознаграждения и могут взаимодействовать с головной компанией в режиме онлайн. Разработчикам удалось добиться сочетания функций по управлению маркетингом, продажами и собственными активами в рамках одного решения.

«PRMSaaS - это высокотехнологическое решение для выполнения основных задач среднего бизнеса. В одном сервисе собраны функции управления маркетингом, продажами и собственными активами. Блок работы с партнерами партнерами позволяет быстро консолидировать финансовые данные, выполнять аналитику для принятия оперативных решений, получать информацию в режиме реального времени. И что очень важно - рост бизнеса клиента не заставляет его перестраивать свою техническую инфраструктуру для работы с партнерами. Масштабирование будет обеспечиваться нашим облаком. В PRMSaaS уже учтены потребности бизнеса в привлечении новых партнеров и расширении сети продаж, обучении, создании ко-маркетинговых активностей, совместном документообороте, отчетности и анализе деятельности партнеров. Мы даем руководителям инструмент, который помогает им вкладывать время в построение и улучшение партнерской сети, а не в решение вопросов безопасности, серверного обслуживания, обновлений», - отметил Александр Солодин, руководитель проекта PRMSaaS.

«Мы используем Forward PRM в качестве одного из компонентов масштабной единой информационной системы. PRM-система введена в промышленную эксплуатацию более года назад и уже видны итоги: многие процессы стали проще, результаты – достовернее. Мы успеваем провести большее количество партнерских активностей. Повысилось качество фиксации данных по нашей партнерской сети - записываются все взаимодействия, мы видим, кто из партнеров приносит нам больше прибыли, а где возникают “проседания”. Увеличение скорости и удобства совместной работы отметили и сами партнеры: в среднем обработка обращений от партнеров занимает на 30% меньше времени. Сотрудники, работающие с партнерами через сервис, довольны, в среднем их производительность выросла на 15%. В конечном счете мы видим финансовый результат - прибыль компании растет и динамика роста заметно улучшилась», - сказал Маским Исаенко, ИТ-директор «Алма ТВ».