Focal выпустила беспроводную версию портативных hi-end наушников

Focal представила беспроводную версию своих портативных hi-end наушников. В компании отмечают, что Listen Wireless оснащены беспроводной технологией Bluetooth с протоколом 4.1, совместимым с aptX, что позволяет получить звучание на уровне CD-качества.

Наушники обеспечивают более 20 часов бесперебойной работы без подзарядки, а полная зарядка займет менее трех часов. В режиме ожидания Listen Wireless не разряжаются более 240 часов. Дальность действия от источника составляет 15 метров.

Listen Wireless оснащены двойным направленным микрофоном, работающим со специальным программным обеспечением Clear Voice Capture для улучшения качества голоса при разговоре даже в шумной среде. Помимо этого, в наушниках использована технология NFC для более легкого подключения к смартфонам, оснащенных модулем NFC. Кнопки управления находятся на чашках, что улучшает эргономические качества наушников.

В комплект Listen Wireless входят кабель зарядки USB, провод для подключения и мягкий чехол для переноски. Ультра-гибкое оголовье делает их легкими, уменьшая давление на голову и увеличивая длительность возможности прослушивать музыку.

Амбюшуры, сделанные из специального пенного материала с памятью и отделкой из кожи, обеспечивают шумоизоляцию. Чашки наушников сделаны из специального защищенного от механических повреждений глянцевого лакированного материала.

Голосовые подсказки и различная LED-подсветка кнопок оповещает о статусе наушников, в том числе об уровне зарядки и текущем подключении к какому-либо устройству.

Восемь устройств могут одновременно находиться в памяти Listen Wireless и два устройства могут работать с ними одновременно. Это означает, что пользователь может и слушать музыку, например, с планшета, и отвечать на звонок на смартфоне.