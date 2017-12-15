«Эвотор» начинает выпуск фискальных накопителей для онлайн-касс

«Эвотор» выпускает на российский рынок фискальные накопители для онлайн-касс. Проект реализован при поддержке Сбербанка, партнером выступила «Платформа ОФД».

Фискальный накопитель «Эвотор» можно использовать со всеми моделями онлайн-касс из государственного реестра ККТ ФНС России, накопитель поддерживает форматы фискальных данных (ФФД) версий 1.0, 1.05 и 1.1. Появление нового производителя фискальных накопителей позволит малому бизнесу выполнить требования 54-ФЗ в установленный законом срок.

Устройство сертифицировано ФСБ России. Сейчас компания «Эвотор» подала заявку на регистрацию устройства в ФНС России. Как только его включат в государственный реестр, фискальный накопитель поступит в продажу. Срок действия ФН – 15 месяцев, стоимость – 6 тыс. рублей. Серийное производство фискальных накопителей «Эвотор» развернуто на территории России, с учетом наработанного опыта и технологической базы компании.

Фискальные накопители «Эвотора» будут устанавливаться в собственные онлайн-кассы «Эвотора», а также распространяться среди партнеров и клиентов через оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«По итогам первой волны реформы в 2017 году каждый десятый предприниматель в России использовал онлайн-кассу «Эвотор» и каждый четвёртый пользовался услугами оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В 2018 году реформа охватит микро- и малый бизнес, а это целевая аудитория решений «Эвотора». Выпуском собственного фискального накопителя мы гарантируем клиентам, что они смогут купить онлайн-кассу с ФН или вовремя заменить ФН с истекшим сроком действия. Чтобы успеть за спросом, мы вместе с акционерами «Эвотора» инвестируем в собственное производство в России», - сказал Андрей Романенко, генеральный директор компании «Эвотор».