Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО

Аналитическая платформа Visiology 2.0 по приказу Минкомсвязи России включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных». Платформа Visiology – флагманский продукт одноименной российской компанией, разработчика программных решений для анализа и визуализации данных. Компания Visiology была создана как инвестиционной проект системного интегратора Polymedia в 2015 г.

Платформа Visiology – российское программное обеспечение для построения информационно-аналитических систем, которое полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современным платформам бизнес-аналитики (Business Intelligence). Решение позволяет решать задачи сбора больших объемов разнородных данных, их обработки с применением математических методов анализа и визуализации на любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны сверхвысокого разрешения.

К преимуществам платформы относится многомерная In-Memory база данных ViQube для быстрого выполнения запросов, продвинутая система визуализации и поддержка видеостен, возможность интеграции со стеком технологий Big Data и Data Science, встроенная система сбора данных через веб-формы и мобильные приложения на Android и iOS для самостоятельного исследования данных.

«Важным преимуществом нашей платформы является то, что ее аналитическое ядро, аналитическая In-memory СУБД ViQube, разработана нами с нуля, а не основана на сторонних продуктах, в том числе open-source. Благодаря этому мы обеспечиваем очень высокую производительность исполнения аналитических запросов на больших объемах данных. Включение платформы в реестр открывает перед нами большое поле, на котором мы составим достойную конкуренцию как отечественным, так и зарубежным разработкам», – рассказывает генеральный директор компании Visiology Иван Вахмянин.

Согласно постановлению Правительства от 16 ноября 2015 года №1236 Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано происходящим из Российской Федерации и разрешено при закупках для государственных и муниципальных нужд. Сейчас Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ насчитывает более 4 тыс. программных решений.