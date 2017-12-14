«Северсталь» приобрела пакет решений для 3D-проектирования

«Северсталь-Проект», генеральный проектировщик ПАО «Северсталь», успешно осуществляет информационное 3D-проектирование с помощью решений Intergraph Smart 3D от Hexagon PPM. «Северсталь-Проект» расширила область использования решений Hexagon PPM для эффективного выполнения задач 3D-проектирования и реализации проектов. Компания приобрела решения Smart 3D, SmartPlant Review и SmartPlant Interop Publisher.

«Северсталь-Проект» разрабатывает комплексные проекты в различных регионах России. Компании требовалось программное решение для совместной работы в реальном времени, автоматизированного выявления коллизий и обеспечения целостности проекта на всех этапах, от проектирования до строительства. Smart 3D обладает широчайшими возможностями, в числе которых параллельное проектирование в реальном времени и обмен информацией между смежными специализациями.

В будущем Smart 3D планируется использовать в «Северсталь-Проект» в качестве общей среды 3D-моделирования. Сейчас Smart 3D применяется для реализации крупнейших проектов, например, для реконструкции доменных печей и других работ для ПАО «Северсталь», ведущей российской металлургической компании.

Юрий Красушкин, генеральный директор ПАО «Северсталь», прокомментировал решение об использовании продуктов Hexagon PPM: «Благодаря системе Intergraph Smart 3D мы вывели качество проектных работ на новый уровень. Это решение, позволяющее использовать единую базу данных модели и выявлять коллизии на стадии проекта, дает нам необходимое конкурентное преимущество».

«Мы рады увидеть еще один практический пример того, как информационное 3D-моделирование способно улучшить взаимодействие участников проекта, обеспечив возможность вести работы параллельно и в реальном времени. Сотрудничая с лидерами отрасли, такими как «Северсталь-Проект», мы совершенствуем наши решения», - добавил Маттиас Штайнберг (Mattias Stenberg), президент Hexagon PPM.