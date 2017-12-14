Пользователи мобильных устройств смогут участвовать в решении глобальных проблем

Компания SAS запустила проект GatherIQ, который поможет решать социальные проблемы, стоящие перед человечеством, средствами автоматизированной аналитики. В основе проекта лежит краудсорсинг – пользователи мобильных устройств, установив соответствующее приложение, могут анализировать данные, публиковать свои отчеты и оценивать результаты других членов сообщества GatherIQ. В настоящее время приложение доступно для операционной системы iOS, разрабатываются версии для Android и стационарных устройств.

В компании отмечают, что ресурсы благотворительных, правозащитных и других некоммерческих организаций обычно ограничены. Это затрудняет работу с огромным потоком данных. GatherIQ позволяет привлечь к работе с данными и помощи острых социальных проблем широкий круг волонтеров, которые не могут, например, поехать в места бедствий, но способны оказывать интеллектуальную поддержку.

От участников сообщества GatherIQ не требуется специальной аналитической подготовки – достаточно установить на свое мобильное устройство специальное приложение, которое открывает доступ к инструменту SAS Visual Analytics. С его помощью пользователи могут исследовать загруженные в систему данные, публиковать собственные отчеты, проверять и комментировать результаты друг друга.

Первой инициативой GatherIQ стал проект по поиску пропавших мигрантов совместно с Международной организацией по миграции. Согласно ее данным, в 2000-2016 гг. погибли или пропали без вести более 63 тыс. вынужденных переселенцев. Анализ данных через GatherIQ поможет снизить количество новых пострадавших и будет способствовать решению кризисной ситуации.

Еще до запуска инициативы у SAS и Международной организации по миграции был опыт успешного партнерства. Аналитические ресурсы SAS использовались для помощи пострадавшим от тайфуна Хайян на Филиппинах в 2013 г. и от землетрясения в Непале в 2015 г. В результате на Филиппинах была составлена карта мест, где люди особенно страдают от перенаселения, низкого качества питьевой воды и других последствий стихийного бедствия, а в Непале более 45 тыс. пострадавших оперативно получили убежище.