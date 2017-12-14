LWCOM внедрила в «Метрополисе» функционал геопозиционирования клиентских устройств

LWCOM объявила о модернизации инфраструктуры торгового центра «Метрополис». Для осуществления маркетинговой стратегии сети по взаимодействию с покупателями, была построена транспортная локальная вычислительную сеть, которая не только обеспечила посетителей бесплатным гостевым Wi-Fi, но и стала основой для внедрения сервисов аналитики, мониторинга и геопозиционирования, а также других систем.

Для выполнения задач по реализации проекта были приглашены специалисты LWCOM как интегратора, обладающего всеми необходимым компетенциями и экспертным опытом работы в области проектирования и внедрения инфраструктурных решений, корпоративных сетей и инженерных систем.

Команда LWCOM разработала проектное решение, в рамках которого был использован программно-аппаратный комплекс: коммутаторы ядра сети, коммутаторы доступа, беспроводная инфраструктура (контроллеры, точки доступа), система беспроводного позиционирования, программное обеспечение системы управления. Используемый модельный ряд точек доступа позволил построить сеть Wi-Fi, работающую на самых современных стандартах.

За 3 месяца компания LWCOM смогла построить сетевую инфраструктуру и внедрить в нее сервис геопозиционирования. Интеллектуальные функции встроенных систем позволяют наблюдать за происходящими в системе событиями в режиме реального времени, а также строить всевозможные отчеты по мониторингу системы, тепловым картам клиентов, посещаемости различных зон и т.д. Функционал продуктов может быть расширен за счет применения в системе разработок сторонних компаний.

«На сегодняшний день внедрение системы геопозиционирования может претендовать на звание уникального в области внедрения в такие крупные торговые центры, как «Метрополис». Команда LWCOM создала инфраструктуру для дальнейшей реализации бизнес-приложений под задачи торгового центра. Благодаря грамотной настройке системы и объединению точек доступа Wi-Fi в «умную сеть» стало возможным подключение гостевого доступа в интернет через сеть Wi-Fi для посетителей торгового центра, бесшовный роуминг клиентов на территории всех общих зон, авторизация в гостевой сети с использованием оборудования оператора связи в соответствии с федеральным законодательством, построение тепловых карт в режиме реального времени по наиболее посещаемым областям ТЦ, создание различных отчетов в системе с использованием принципа зональности», - сказал ведущий инженер по сетевым решениям Андрей Денисов.