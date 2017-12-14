Gazprom-Media Digital провела аудит и зачистку рекламного трафика

Компания Gazprom-Media Digital объявила об интеграции технологии аудита качества трафика интернет-площадок Adloox, одного из крупнейших игроков международного рынка аудита и верификации рекламного инвентаря.

С 1 января 2018 г. селлер запускает глобальный мониторинг инвентаря по ключевым параметрам – видимости рекламы, мошенническому трафику и репутационной безопасности. В рамках запуска системы фильтрации трафика продуктовая линейка компании будет перестроена: селлер переходит на работу исключительно с лицензионным инвентарем, на которой придется 98% показов рекламы, при этом цена размещения в таком контенте снизится на 23%.

Внедрять систему фильтрации трафика Gazprom-Media Digital (GPMD) начала в июне. Совместно со своим технологическим партнером - компанией Brainrus - селлер измерил параметр видимости рекламы на сайтах-партнерах, а в сентябре перешел на глобальный мониторинг всего инвентаря на стационарных компьютерах. В октябре GPMD интегрировала модуль Adloox, который позволяет измерять репутационную безопасность и фиксировать мошеннический трафик, после чего приступил к тестовым промерам трафика по этим параметрам на некоммерческих рекламных кампаниях. В ходе тестов были выявлены проблемные зоны по инвентарю и особенности российского трафика, потребовавшие скорректировать алгоритмы Adloox в части определения параметров мошеннического трафика и репутационной безопасности.

В декабре алгоритмы были обновлены и с 1 января 2018 г. селлер перейдет на глобальный мониторинг всего инвентаря GPMD по трем ключевым параметрам – видимости рекламы, мошенническому трафику и репутационной безопасности. Коммерческое размещение будет проводиться в полностью очищенном трафике. Результат тестовых замеров общего некорректного трафика оказался в рамках ожидаемого и составил 0,4%, что свидетельствует о фактическом отсутствии в инвентаре GPMD подобных нарушений. Вместе с тем, у ряда партнеров были выявлены нарушения, связанные с применением более сложных и завуалированных методик сокрытия способов накрутки трафика.

После перезагрузки продукта GPMD реализует видеорекламный трафик 20 интернет-ресурсов, в числе которых порталы ведущих российских телеканалов, социальные сети, площадки видеохостинга и видеосетей, сайты ведущих новостных и информационных порталов.

«GPMD и Brainrus сделали первые шаги в направлении, призванном обеспечить качество трафика на сайтах, рекламные возможности которых реализует селлер, – говорит управляющий директор Adloox Эндрю Профет. – В ходе тестирования мы установили некоторые особенности российсокго интернет-рынка и выявили новые сложные модели мошенничества. Adloox сумела быстро адаптироваться к этим реалиям и улучшить методологию идентификации мошеннического трафика, фиксируемого у партнеров-поставщиков GPMD».