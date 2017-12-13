В МГУ разработали и успешно протестировали квантовую телефонию

Ученые с физфака МГУ создали и успешно протестировали квантовый телефон. Благодаря автоматическому симметричному распределению квантовых ключей, связь по квантовым телефонам получается абсолютно защищённой от прослушиваний и перехватов. Первый сеанс связи по университетской квантовой сети состоялся 13 декабря в лаборатории квантовых оптических технологий. Исследователи МГУ сконструировали экспериментальную установку, состоящую из двух рабочих мест (клиентов) и одного сервера.

«Рабочее место квантового телефона Vipnet — обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей. Кроме того, компьютер использует ПО Vipnet, разработанное компанией «Инфотекс» и модифицированное специально для работы с этим оптоэлектронным устройством», — рассказал руководитель лаборатории квантовых оптических технологий физического факультета МГУ, профессор Сергей Кулик.

Архитектура сети передачи данных при использовании квантового телефона довольно проста: сервер находится в центре звезды, на лучах которой располагаются клиенты. При этом трафик между клиентами шифруется напрямую, минуя сервер, который используется только для квантового распределения ключей.

«Квантовые ключи важны для того, чтобы при передаче данных большого объема можно было часто менять ключи в режиме симметричного шифрования», — пояснил Сергей Кулик.

По инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, одним из пунктов программы развития Московского университета стало создание первой в России университетской квантовой сети. Первый этап этого проекта — разработка квантового телефона. Разговоры по квантовым телефонам абсолютно защищены от перехватов или подслушиваний. В перспективе такими «квантовыми телефонами» предполагается оснастить и другие подразделения Московского университета.

Физические принципы, реализуемые в данном проекте, могут широко применяться в сфере безопасности и для обеспечения защиты банковских операций от взлома и мошенничества.