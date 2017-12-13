Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России

Компания Uniteller объявила об интеграции с «картами школьника» в 12 городах России. «Инновационная школа» - уникальный проект, ориентированный на решение актуальных образовательных задач. При помощи процессинговой компании Uniteller пользователи проекта «Инновационная школа» могут привязывать банковские карты к мобильному приложению «Аргус.Школа» (модуль проекта «Инновационная школа») и поддерживать состояние счета в положительном состоянии с помощью рекуррентных платежей. У родителей нет необходимости постоянно следить за состоянием счета ребенка.

Процессинговая компания Uniteller помогла автоматизировать процесс онлайн пополнения карты школьника для мобильного приложения «Аргус.Школа» для учащихся учебных заведений Саратова, Новосибирска, Ставрополя, Пятигорска, Братска, Иркутска, Красноярска, Череповца, Томска, Алушты, Ростова-на-Дону и Улан-Удэ.

Также родители могут пополнять лицевые счета школьной карты в режиме онлайн на сайте проекта «Инновационная школа» и в мобильном приложении «Аргус.Школа». Пополнение возможно посредством перевода с банковских карт Мир, Master Card или Visa.

Специальное оборудование в столовой считывает с карты деньги, потраченные ребенком на питание. Возможность пополнения лицевого счета осуществляется через платежный шлюз Uniteller. У родителей есть возможность контролировать расход средств. Также наличие школьной карты ограждает учащегося от вероятности утери наличных денег. Возможность получения смс или e-mail-уведомлений о расходе средств и возможность ограничения продажи ребенку тех или иных блюд.

«Карта школьника позволяет ученикам самостоятельно распоряжаться карманными деньгами под надзором родителей, обучая детей финансовой грамотности. Поэтому наш проект подключен к платежной системе ведущей процессинговой компании Uniteller. Все средства с банковских карт зачисляются на лицевой счет в режиме онлайн, а транзакции осуществляются в кратчайшие сроки», - сказал директор по развитию «Аргус.Школа» Денис Голубев.

«Диджитализация общеобразовательных учреждений - это достойная новость в сфере просвещения. Сотрудничество с Uniteller дает возможность совместно содействовать развитию самых современных технологий банковского обслуживания и сделать процесс использования услуги эквайринга уникальным и незаменимым для всех пользователей проекта «Инновационная школа», - считает генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин.

Еще в 2015 г. в России родители регулярно выделяли детям в возрасте от 7 до 17 лет деньги на карманные расходы, при этом большую часть средств (81%) им выдавали в виде наличных денег. Использование современной ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения стали предпосылками к полной диджитализации общеобразовательных заведений.