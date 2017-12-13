«Техносерв» вошел в число лидеров рейтинга CNewsServices 2017

Компания «Техносерв» вошла в число лидеров рейтинга «CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017», который выпустило агентство CNews Analytics. Выручка компании от услуг по ИТ-поддержке в 2016 г. составила 11,6 млрд руб., что на 7% выше результатов предыдущего периода. Это позволило «Техносерву» занять вторую строчку рейтинга CNewsServices 2017.

Согласно данным исследовательской компании IDC, в денежном выражении объем российского рынка ИТ-услуг в 2016 г. составил $4,27 млрд — на 5,3% меньше, чем в 2015 г. Однако в рублевом эквиваленте рынок вырос на 3,6%.

По мнению аналитиков CNews, в 2016 г. отечественный рынок ИТ-услуг продолжил работать в режиме экономии. Небольшой рост выручки, номинированной в рублях, остался в пределах официальной инфляции. Наблюдался рост спроса на комплексный подход и бизнес-компетенции ИТ-поставщиков. При этом крупные проекты разбиваются на более мелкие задачи, решение которых даст быстрый возврат инвестиций. Однако, по предварительным оценкам, 2017 г. стал началом стабильного роста, в том числе за счет облачных сервисов.

Для «Техносерва» важным событием 2016 г. стало создание и запуск собственной облачной платформы Техносерв Cloud. Это шаг в сторону реализации новой стратегии компании — предложения заказчикам целого ряда новых сервисов, таких, как приложения и инфраструктура как услуга, большие данные, аналитика. На базе собственного облака предлагаются такие инфраструктурные сервисы, как виртуальный выделенный сервер, виртуальный дата-центр в защищенном и закрытом сегментах под ФЗ-152, корпоративная почта, облачный сервис деск и ITSM, облачное хранилище, облачная база данных (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA и резервное копирование. Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24/7.

«Помимо продвижения собственной облачной платформы Техносерв Cloud фокус проектов «Техносерва» остается в области комплексного ИТ-аутсорсинга. Структура наших сервисных контрактов постепенно смещается от услуг технической поддержки, к сервисам более высокого уровня, когда провайдер услуг обеспечивает уже не только работоспособность оборудования, но и информационных систем и бизнес-сервисов. В первом случае «Техносерв» продает свою техническую экспертизу, а во втором — уже экспертные знания в определенных бизнес-областях заказчиков, и таких областей становится все больше, — прокомментировал новость Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв». — Так, сегодня «Техносерв» выполняет полноформатную поддержку ИТ-инфраструктуры и ряда систем Пенсионного фонда, Федерального казначейства, Росфинмониторинга, Счетной палаты и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», обеспечивает техническую поддержку инфраструктуры Сбербанка и Промсвязьбанка, ряда подсистем и элементов системы «ЭРА-ГЛОНАСС».