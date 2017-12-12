«Ростелеком» установил новую версию VideoMost Server 6.0 в облачном сервисе «Web-видеоконференции»

В «Ростелекоме» объявили об установке новой версии VideoMost Server 6.0 в облачном сервисе «Web-видеоконференции». Она была выпущена российской компанией Spirit и совместима с ранее закупленным предприятиями ВКС-оборудованием, а также с обычной телефонией. Облачными сервисами «Ростелеком» на платформе VideoMost пользуются более 2 тыс. корпоративных клиентов. VideoMost входит в единый реестр российского ПО Минкомсвязи РФ.

Услуга «Ростелекома» «Web-видеоконференции» - это инструмент для оперативных коммуникаций с сотрудниками, клиентами и партнерами, находящимися удаленно, через любой веб-браузер. Для подключения услуги не требуется установка специального оборудования и программного обеспечения. Сервис поддерживает все основные функции видеоконференцсвязи: модерацию конференции, совместную работу с документами, текстовый чат и др.

«VideoMost является стандартом программной видеоконференции в России. Для государственных заказчиков и представителей крупного отечественного бизнеса значение имеет и то, что VideoMost - это полностью российская разработка, развернутая на сети российского же оператора связи, - сказал Сергей Козерод, директор по работе с корпоративными и государственными заказчиками компании «Ростелеком».

VideoMost поддерживает 100 одновременных интерактивных видео участников в одной конференции, более 300 видео участников в режиме «Селекторное совещание» и более 1,5 тыс. видео-зрителей на каждый сервер трансляции в режиме «Вебинар». VideoMost может замещать аппаратные ВКС-серверы и терминалы Polycom, Avaya, Huawei на предприятиях, а может их дополнять. Российский продукт также совместим со Skype.

VideoMost 6.0 также включает защищенный корпоративный мобильный мессенджер TeamSpirit IM, который операторы связи, банки, корпоративные клиенты и разработчики мобильных приложений могут при желании недорого приобрести отдельно в исходных кодах, включая и клиентские приложения для Android и iOS и back-end сервер, который можно расположить в инфраструктуре заказчика и интегрировать с другими приложениями, такими, например, как онлайн банкинг.

«VideoMost 6.0 – это стабильное высокое качество видео, низкие технические требования к серверам, совместимость с ранее закупленным ВКС-оборудованием по протоколам SIP и H.323, интеграция с телефонией, масштабируемость без лишних затрат на десятки миллионов пользователей, многофункциональность и удобство в использовании», – сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.