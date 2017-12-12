Oracle открыла код инструментов Kubernetes для бессерверных приложений и интеллектуального управления многооблачными средами

Корпорация Oracle объявила о том, что она открыла исходный код инструментов Kubernetes Installer проекта Fn и Global Multi-Cluster Management проекта Novarkos. Эти два проекта призваны помочь разработчикам создавать нативные контейнерные приложения нового поколения с использованием Kubernetes. Оба проекта интегрированы с платформой разработки нативных контейнерных приложений Oracle Container Native Application Development Platform, предоставляя разработчикам интегрированную платформу корпоративного уровня для создания, развертывания приложений и управления ими.

Oracle открывает исходный код Fn Project Installer вслед за недавним переводом проекта Fn Project в категорию Open Source. Это позволяет разработчикам использовать возможности бессерверных приложений (сервисной модели, при которой облачный провайдер динамически управляет распределением вычислительных ресурсов) в любой среде Kubernetes, в том числе в новом управляемом Oracle сервисе Kubernetes - Cloud Container Engine Cloud Service. Oracle также открыла исходный код ознакомительной технической версии Global Multi-Cluster Management. Это - новый набор функций управления распределенными федеративными кластерами Kubernetes, который интеллектуально управляет приложениями планетарного масштаба - гибридными, мультирегиональными и мультиоблачными. Благодаря данному набору возможностей клиенты могут быстро создавать и автоматически масштабировать глобальные приложения или локальные кластеры «по требованию», а также осуществлять миграцию в облако и реализовывать гибридные сценарии.

«Разработчики, изучающие возможности бессерверных приложений, по-прежнему серьезно озабочены проблемой «привязки» к конкретному облачному провайдеру и несоотвествию отраслевым стандартам, - сказал Марк Кавадж (Mark Cavage), вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения. - Платформа разработки приложений Oracle Container Native Application Development Platform наряду с новыми инструментами использует преимущества Kubernetes и предлагает открытый, независящий от облачного провайдера, интегрированный и развиваемый сообществами контейнерный технологический стек. В то же время он обеспечивает гибкость развертывания по-настоящему гибридных и мультиоблачных решений, поддерживающих развертывание у нескольких поставщиков облачных сервисов».

Kubernetes – это платформа управления контейнерами и оркестрации, ориентированная на современные рабочие нагрузки и приложения, которую сообщество разработчиков использует в качестве стандарта, поскольку она предлагает средства управления кластерами, применимыми в нескольких облачных средах. Развитие проекта Kubernetes возглавляет организация Cloud Native Computing Foundation. Функционируя поверх Kubernetes, платформа Oracle Container Native Application Platform и ее инструментарий для бессерверных приложений нацелены на решение сложной задачи применения в нативных контейнерных приложениях логики принятия решений на основе правил, включающих стоимость, региональную близость, производительность, качество обслуживания, соблюдение нормативных и законодательных требований.

«Поскольку Veritone продолжает совершенствовать свое приложение следующего поколения Veritone Developer, предназначенное для поставщиков продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработчиков и провайдеров движков и приложений, нам крайне важно избегать привязки к конкретному облаку и работать со стандартными инструментами, такими как инструменты Oracle, которые позволяют реализовать управление действительно гибридными облаками, - подчеркнул Ал Браун (Al Brown), старший вице-президент по технологиям Veritone. - Подход, основанный на применении открытых стандартов, является гарантией того, что наше сообщество разработчиков сможет создавать ИИ-приложения завтрашнего дня, не беспокоясь о привязке к конкретной облачной инфраструктуре или провайдеру».

Fn Project и Oracle Container Native Application Development Platform были анонсированы вскоре после того, как корпорация Oracle присоединилась в сентябре к Container Native Computing Foundation.