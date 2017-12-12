Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM

Сервис облачной телефонии Zadarma выпустил официальные бесплатные интеграции с двумя крупнейшими CRM-системами в мире - Zoho и Salesforce. Клиентам сервиса доступен весь необходимый функционал телефонии в интерфейсе CRM-системы: создании карточки клиента, статистика и запись разговоров, звонок из CRM в один клик и другие полезные функции. Сама связка происходит напрямую в два клика без дополнительных модулей и посредников.

ZohoCRM и Salesforce CRM входят в топ-5 самых используемых CRM систем в мире. Пользователи отмечают гибкость этих CRM - данные SaaS-решения находят применение в бизнесе разных масштабов, начиная от представителей малого бизнеса, заканчивая компаниями с филиалами в 50 странах мира. Так например, в числе пользователей Salesforce - компания Philips, а ZohoCRM используют такой гигант, как Amazon.

«Мы долго и упорно работали над интеграцией с этими CRM-системами и рады, что готовы одновременно представить на рынок сразу две интеграции. Связки успешно протестированы не только нашими специалистами, но и представителями Zoho и Salesforce, а также пользователями нашей телефонии. Zoho и Salesforce - одни из самых популярных SaaS-платформ в Европе, Южной и Северной Америке, поэтому для нас это очередной шаг в мир. При этом, мы знаем, что наши русскоязычные пользователями также используют эти CRM-системы и услышали положительные отзывы о функционале официальной связки и ее работе. Ну и главное - мы продолжаем не изменять себе - интеграции, как и собственно наша облачная АТС, полностью бесплатные. Хочется чтобы бизнес платил только за общение с клиентами и не переплачивал за дополнительные услуги», - отмечают представители сервиса Zadarma.