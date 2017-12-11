«Системный софт» создал систему совместной работы в «Доме энергии»

«Системный софт» объявил о завершении проекта в компании «Дом энергии». В рамках проведенной работы была создана единая система совместной работы, интегрированная с локальной службой Active Directory. Также специалисты «Системного софта» оказывали консультационно-техническую помощь ИТ-специалистам заказчика в ходе планирования и запуска миграции корпоративной почты на Exchange Online.

Компания «Дом энергии» выполняет полный комплекс работ по созданию пассивных умных домов «под ключ» — архитектурные и конструктивные решения, дизайн-проект, проектирование инженерных систем, строительство, монтажные и предчистовые работы, чистовая отделка. В каждом доме есть система пассивной безопасности (контроль протечки воды и утечек газа) и охранно-пожарная сигнализация. Также «Дом энергии» занимается утеплением домов, что снижает расходы жильцов на отопление.

Система «Умный дом» управляет освещением, шторами, мультимедиа, климатом, контролирует потребление воды, электроэнергии. Компания разработала собственное приложение для iOS и Android. Жильцы могут управлять своим домом в любой точке мира при наличии интернета. Специфика работы компании потребовала качественно нового подхода к организации совместной работы.

«Мы ценим комплексный подход — создаем умные пассивные дома от проекта до мебели. Этого же мы ожидаем и от наших партнеров. Специалисты «Системного софта» реализовали проект с нуля: помогли в выборе решения, осуществили поставку лицензий, полностью выполнили работы по миграции», — отметил Юрий Бальвас, генеральный директор компании «Дом энергии».

«За долгие годы работы на рынке мы видим, как трансформируется портрет заказчика — появляется все больше инновационных компаний, бизнес которых еще 5 лет назад казался фантастикой. В ходе проекта мы не только внедрили новую почтовую систему, но и вживую смогли увидеть, насколько изящно реализован в компании «Дом энергии» процесс создания концепции умного дома», — сказал Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft «Системного софта».