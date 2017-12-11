Резидент «Сколково» получил грант на развитие технологии трекинга для виртуальной реальности

Резидент Фонда «Сколково» - компания «Альт» (Antilatency) - получила грант в 60 млн рублей на исследования и разработку системы позиционного оптико-инерциального трекинга объектов. Речь идет о создании рабочих версий продукта для домашнего и корпоративного сегментов. ALT: Antilatency tracker - ключевая разработка компании. С помощью ALT неограниченное количество пользователей могут свободно перемещаться в одном виртуальном пространстве. Трекер совместим со шлемами и контроллерами виртуальной реальности и отличается высокой точностью, отсутствием задержек и низкой стоимостью внедрения.

«Средства от Фонда «Сколково» будут направлены на усиление команды в части R&D и развитие технологии трекинга. Вместе с полученными ранее инвестициями грант позволит сократить время по выводу трекера на B2C рынок, а также полноценно запустить продуктовое направление для корпоративных заказчиков», - сказал Андрей Десятов, генеральный директор компании «Альт».

Система определяет положение за счет встроенных инерциальных датчиков и камеры, которая ориентируется по специальным лентам с инфракрасными маркерами. В решении для корпоративного сегмента ленты с маркерами могут быть интегрированы в напольное покрытие или размещены на потолке. Таким образом, система подходит для домашнего использования и создания аттракционов виртуальной реальности, а также для промышленного применения, в частности, для разработки виртуальных тренажеров.

В компании «Альт» отметили, что проблема рынка виртуальной реальности заключается в том, что 95% пользователей доступно только простейшее взаимодействие с виртуальным миром: вращение головой без возможности физического перемещения. На рынке отсутствует массовое и доступное решение для полноценного пользовательского опыта с перемещением, которое стоило бы меньше $300. Решение, на которое выделен грант, ликвидирует существующий разрыв.

Ключевой особенностью продукта является размещение оптико-инерциального трекера на отслеживаемом объекте (голова, руки пользователя), при этом маркеры распределены равномерно по всей площади, где необходим трекинг. Такой подход называется inside-out и позволяет на порядок уменьшить стоимость масштабирования решения на больших пространствах. Расширение зоны на дополнительный квадратный метр трекинга стоит не более $15, против $500 и выше у ближайших конкурентов. В перспективе это позволит применять систему трекинга для универсальных задач в промышленном применении и робототехнике.

«Технологии виртуальной и дополненной реальности являются важнейшими сквозными технологиями визуальной коммуникации, затрагивающими огромное количество индустриальных и развлекательных кейсов применения. Antilatency создают базовую технологию трекинга по очень доступной цене, применимую к любому устройству виртуальной реальности. Разработка подобных инфраструктурных технологий - большая редкость не только для России, но и на международном уровне, что подтверждено устойчивым спросом на решение Antilatency со стороны зарубежных заказчиков. Подобная разработка требует уникальных разносторонних инженерных и продуктовых компетенций, которые есть у этой команды. Мы рады поддержать проект и всегда открыты для новых технологических стартапов в VR\AR, gamedev и новых медиа», - сказал Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность» ИТ-кластера Фонда «Сколково».

Компания уже получила подтверждения заинтересованности технологией от ведущих вендоров систем виртуальной реальности. Более того, подписка на ранний доступ к DevKit уже собрала более тысячи запросов от команд-разработчиков виртуальной и дополненной реальности со всего мира.