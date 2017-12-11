PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП

Система управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) прошла успешное испытание на совместимость c АСУ ТП на основе ПТК ARIS и RedKit SCADA. По словам разработчиков, применение PT ISIM в составе ПТК ARIS позволяет обеспечить реализацию функций обнаружения кибератак и управления инцидентами кибербезопасности в режиме реального времени без непосредственного вмешательства в работу АСУ ТП.

Также в ходе испытаний было подтверждено, что применение PT ISIM в составе ПТК ARIS обеспечивает реализацию определенного перечня технических мер защиты АСУ ТП в соответствии требованиями приказа № 31 ФСТЭК, что позволяет использовать это решение на опасных и критически важных промышленных объектах.

«Защита систем промышленной автоматизации сложная и ответственная работа. Особенно для таких критически важных отраслей как электроэнергетика, – отметил Алексей Дымшаков, заместитель директора департамента АЭС по НИОКР компании «Прософт-Системы». – Мы, как производитель АСУ ТП, стремимся обеспечить наших клиентов решениями, которые не только помогут качественно и быстро решить производственные задачи, но и гарантируют надежную, безотказную работу наших решений на предприятиях в будущем. Включение в состав наших ПТК решений Positive Technologies по защите от киберугроз – это способ обеспечить такие гарантии».

«Интегрированное решение, разработанное в рамках соглашения о технологическом партнерстве между нашими компаниями, позволяет обеспечить новый уровень защиты от киберугроз комплексных систем промышленной автоматизации, — отметил Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — Наше сотрудничество дает синергию технологий и экспертизы. Предприятия ТЭК получат готовые решения, соответствующие отраслевым требованиям в части функциональных возможностей и требованиям по безопасности, которые предъявляются текущими законодательными нормами и регулирующими органами».

В июле 2017 г. компании «Прософт Системы» и Positive Technologies заключили соглашение о технологическом партнерстве. Оно подразумевает создание комплексных решений на базе технологий Positive Technologies по защите автоматизированных систем управления от кибератак и вывод на отечественный и зарубежные рынки качественно новых программно-технических комплексов управления технологическими процессами, отвечающим лучшим международным практикам в области информационной безопасности АСУ ТП и растущим требованиям российских регуляторов.