Почта Mail.Ru будет подсказывать ответы на письма с помощью нейросети

В приложениях Почты Mail.Ru для iOS и Android появился «Умный ответ», благодаря которому пользователи смогут отвечать на письма одним нажатием. Функция работает на базе нейросети, которая подбирает подходящие по смыслу варианты ответа на письмо и предлагает их пользователю. Почта Mail.Ru стала первым сервисом, запустившим такую возможность на русском языке.

«Пользователи Почты Mail.Ru отправляют около 15 миллионов писем каждый день. Значительная доля этих писем – краткие ответы, состоящие буквально из одной фразы. Мы первыми разработали нейросеть, которой можно делегировать составление таких ответов на русском. Теперь ответить на письмо можно буквально в два нажатия», – сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».

Алгоритм умного ответа разработан внутренней командой машинного обучения Почты. При его создании использовались опыт и наработки, полученные в ходе работы над антиспам-системой Почты Mail.Ru. Созданная командой нейросеть генерирует адекватные ответы практически для любого небольшого сообщения.