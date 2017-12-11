Бизнес-клиентов «Билайна» подключат к облаку Microsoft

Компания Veon договорилась с Microsoft о предоставлении облачных сервисов корпоративным клиентам телеком-оператора в 5 странах - России, Италии, Украине, Пакистане и Казахстане. Veon присоединился к глобальной инициативе Microsoft Cloud Solution Provider и стал поставщиком облачных продуктов корпорации. В их число вошли Microsoft Azure, Office 365, Skype для бизнеса, Dynamics CRM, а также Enterprise Mobility Suite. Наряду с другими они будут включены в пакет мобильных и фиксированных услуг, которые компания предоставляет своим B2B-клиентам.

В компании отметили, что решение расширить ассортимент облачных сервисов связано с растущим спросом со стороны бизнес-клиентов Veon. Так, проведенное на ключевых рынках собственное исследование клиентов Veon показало, что 33% респондентов уже использует облако, а почти 45% из них планируют расширить спектр инструментов в течение года. 40% опрошенных считают, что облако в первую очередь повышает мобильность сотрудников и упрощает совместную работу. Этот же фактор определяет интерес к облакам среди тех, кто еще не начал применять эти решения: 55% из них рассчитывают благодаря облачным технологиям повысить мобильность своих сотрудников.

«Телекоммуникационные компании являются одним из основных проводников высокотехнологичных решений в жизнь. С одной стороны, мы видим реальные потребности бизнес-клиентов в части развития их бизнеса, с другой стороны - пытаемся закрыть эти потребности наиболее эффективными технологическими решениями, активно участвуя в разработке новых продуктов и технологий, которые могут сделать бизнес наших клиентов проще, - сказал Николай Мазур, директор по развитию нового бизнеса «Вымпелком». - Еще 5 лет назад компании активно развивали собственные мощности по хранению и обработке информации, а теперь настает эра эффективного облачного хранения. Наши клиенты напрямую связывают преимущества облака с экономической выгодой: 48% респондентов согласны с тем, что внедрение подобных решений повышает производительность бизнеса, а 38% ожидают роста прибыльности своих компаний. Повсеместное применение таких технологий способствует развитию нового этапа экономики - цифровой экономики, и образованию ее экосистемы».

«Одним из приоритетов компании сегодня является переход к цифровым моделям ведения бизнеса наряду с оптимизацией затрат, необходимых для этой трансформации, - подчеркнула Анна Кулашова, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России. – Российские компании осознают ключевую роль облачных сервисов в решении такого рода задач. Новый этап сотрудничества с Veon сделает наши сервисы еще более доступными и позволит компаниям в России и в мире пользоваться преимуществами облачной платформы Microsoft вместе с мобильными услугами оператора».

На российском рынке «Билайн» предоставляет своим корпоративным пользователям облачные сервисы Microsoft Office 365 с 2012 г. и собирается в скором времени расширить портфель продуктов, включив в него Microsoft Azure, Dynamics CRM и Enterprise Mobility Suite. За это время инициатива показала высокие результаты – более 3 тыс. клиентов воспользовались предложением и оценили преимущества облака.