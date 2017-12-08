«Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике

«Транзас» представил новые технологии для повышения эффективности операционной деятельности и безопасности мореплавания. Особенно актуальны эти вопросы для арктического судоходства. Технологии «Транзас», реализованные в концепции THESIS помогают в решении этих задач.

Основой THESIS (Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions) является платформа, обеспечивающая взаимодействие и обмен данными между судном, службами управления движением судов, береговыми службами и операционными центрами судоходных компаний, которые исторически функционировали в основном изолированно друг от друга. Эти решения «Транзаса» используются при реализации крупномасштабных арктических проектов.

Одним из ключевых проектов в Арктике является проект «Ямал СПГ», частью которого стало строительство порта Сабетта - самого северного морского порта на западном берегу Обской губы на полуострове Ямал. Специфическими особенностями судоходства в этом районе являются экстремально низкие температуры, толстые льды, полярная ночь, туманы, электромагнитные возмущения, снежные бури, отсутствие объектов береговой инфраструктуры, узкий морской канал с ограниченными зонами видимости.

Решения «Транзаса», реализованные в рамках проекта «Ямал СПГ», обеспечивают безопасное судоходство на акватории подхода к порту в круглогодичном режиме. Отличительной особенностью этих решений является автоматизированный обмен данными между бортовыми навигационными системами и системой управления движением судов (СУДС). Он помогает снизить негативное влияние человеческого фактора и риски возникновения опасных для арктического судоходства ситуаций.

СУДС, монтируемый в порту Сабетта, позволяет осуществлять мониторинг флота, координацию спасательно-поисковых работ и поддержку принятия решений при взаимодействии судно-берег.

В рамках проекта «Ямал СПГ» «Транзас» оснастил или ведет работы по оснащению бортовым навигационным оборудованием более 20 судов ледокольного флота для работы на российских арктических проектах. В их числе уникальный арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». Все навигационное оборудование для судов арктического класса ARC разработано и протестировано на возможность эксплуатации в суровых климатических условиях.

Тренинг - это еще одна важная составляющая THESIS, где использование самых современных тренажерных технологий и программ обучения позволяет осуществлять профессиональную подготовку и повышать компетенции специалистов морской отрасли.

В ответ на потребности морской индустрии в подготовке судоводителей к плаванию в полярных водах, и в связи со вступлением в силу Полярного кодекса, «Транзас» усовершенствовал ледовый модуль в составе тренажера NTPRO 5000 и разработал ряд тренажерных моделей судов, предназначенных для работы в условиях Арктики. «Транзас» также разработал трехмерную модель акватории порта Сабетта для использования в тренажере.

С некоторыми передовыми решениями «Транзас» для безопасного арктического мореплавания, можно ознакомится на стендах ФГУП «Росморпорт» и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарована выставке «Транспорт России» в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели - 2017».