NicGrade представила в России бесплатную платформу автоматизации маркетинга

NicGrade анонсировала старт поставок в России и СНГ одноименной платформы автоматизации маркетинга.

Основные задачи, которые решает платформа NicGrade – повышение количества и качества лидогенерации в процессах продаж компаний. Задача решается путем централизации инструментов онлайн-маркетинга, автоматизированных, многоканальных каналов коммуникации и агрегации поведенческих и личных данных покупателей. Результат использования платформы увеличение первых и повторных продаж, а также повышение лояльности клиентов.

Инновационность платформы NicGrade заключается в использовании больших данных и алгоритмов машинного обучения при проведении рекламных кампаний в интернете.

«Разрабатывая платформу мы попытались, во-первых, дать возможность компаниям любого размера повысить эффективность работы за счет автоматизации всей цепочки продаж - от генерации лида до сервисного обслуживания клиента, и во-вторых, предоставить такой инструмент компаниям малого и среднего бизнеса бесплатно», - отметил Виталий Вербицкий, CEO Nicgrade.

Использование платформы в компаниях любого размера позволит снизить затраты на операционную деятельность онлайн-маркетинга в целом и «подружит» отдел маркетинга и продаж в работе с потенциальными клиентами, сократить период сделки и снизить стоимость привлечения клиента.