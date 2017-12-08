HP начала российские продажи новых МФУ для дома

HP Inc. представила в России новые струйные МФУ для дома – HP DeskJet Ink Advantage 5275/5075 и HP DeskJet Ink Advantage 3788. Новинки обладают всеми необходимыми функциями печати, копирования и сканирования, делающими печать удобной и простой.

HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 приходят на смену моделям 4535 и 4675. Ключевая особенность новинок – широчайший функционал, который делает работу с устройствами удобной и комфортной. МФУ оснащены интуитивно понятным сенсорным дисплеем с диагональю 5,8 см, делающим работу с большим объемом документов еще удобнее. Отдельного упоминания заслуживает встроенное програмное обеспечение Photo Fix, которое на аппаратном уровне позволяет значительно улучшить качество полученных фотоснимков.

С устройствами HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 печать становится мобильной. Настройка подключения к Wi-Fi занимает менее минуты, двухдиапазонный адаптер (2,4 и 5 ГГц) гарантирует стабильное подключение и производительность, Wi-Fi Direct позволяет быстро печатать с мобильных устройств и получать доступ к принтеру даже без подключения к сети. А для еще большего удобства подключиться к новым МФУ теперь можно еще и через Bluetooth.

«Мы разработали HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 специально для пользователей, чьи потребности выходят далеко за рамки периодической печати небольшого количества документов. Только устройства с максимально широким функционалом позволят с комфортом и в больших объемах копировать, сканировать, печатать самые разные документы и фотографии. Причем в современном мире все чаще приходится делать это не только при помощи ПК, но и напрямую с мобильных устройств. HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 идеальны для этих задач», — отметил Дмитрий Хлынин, менеджер по развитию категории струйных устройств печати, HP в России.

HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 отличаются высокой скоростью печати: до 10 страниц в минуту в черно-белом режиме и до 7 страниц в минуту в цветном (формат А4). Отдельно стоит отметить возможность быстрой печати многостраничных заданий при помощи автоматической двусторонней печати. Для удобства пользователей устройства оснащены входным лотком для бумаги на 100 листов и выходным на 25 листов. Кроме этого, в моделе HP DeskJet Ink Advntage 5275 есть встроенный автоподатчик и факс.

Дополнительное удобство при использовании DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 гарантируют фирменные бесплатные мобильные приложения HP. Так, HP Smart позволяет печатать, копировать и сканировать в беспроводном режиме с большинства смартфонов и планшетов, включая устройства Apple, Android и Windows, а также быстро заказывать картириджи. HP Social Media Snapshots позволяет печатать, редактировать и делиться фотографиями из Facebook, Instagram и Flickr непосредственно с телефона, а с HP Printbot пользователи Facebook Messenger смогут печатать прямо из переписок или памяти мобильного устройства.

HP представила еще одну новую модель – HP DeskJet Ink Advantage 3788. Этот красный гаджет является дополнением к цветовым решениям линейки самых компактых МФУ в мире, которые на сегодня уже представлены моделями HP DeskJet Ink Advantage 3775 и 3785. Несмотря на небольшие размеры устройство заменяет принтер, сканер и копир. Благодаря поддержке беспроводных технологий можно напрямую отправлять документы на печать со смартфона или планшета. Новая модель HP DeskJet Ink Advantage обладает всеми достоинствами предшественников в части компактности и богатого функционала, но выполнена теперь в невероятно стильном красном цвете.

Серия устройств HP DeskJet Ink Advantage 37** разработана специально для тех, кто любит печатать из Facebook, Instagram и других социальных сетей. Их яркая внешность украсит любой интерьер в канун новогодних праздников, а компактный размер позволит без труда разместить МФУ где угодно – даже под елкой.

Новые цветные принтеры HP DeskJet Ink Advantage 5275 и 5075 уже доступны в магазинах России по цене от 7490 и 6990 руб. соответственно.

Новая модель HP DeskJet Ink Advantage 3788 уже доступна в магазинах «М.Видео» по цене от 4990 руб.