Zyxel представила беспроводные точки доступа 11ac Wave 2

Zyxel Communications представила три новые беспроводные точки доступа NWA1123-AC HD, NWA5123-AC HD и WAC6303D-S стандарта 802.11ac Wave 2, которые решают проблемы современных сетей 802.11ac Wave 2 WiFi.

Первое поколение продуктов Wave 2 не смогло обеспечить такой же значительный прирост производительности, как при переходе с 802.11n на стандарт 802.11ac Wave 1, но новые точки доступа Zyxel полностью реализуют потенциал сетей Wave 2.

Точки доступа Wave 2 различаются по производительности. Теоретически переход на стандарт Wave 2 должен обеспечить увеличение скорости передачи данных и улучшение производительности для большего числа пользователей за счет использования технологии MU-MIMO, однако на практике применение MU-MIMO приводит к уменьшению скорости. Для эффективной работы сети нового стандарта необходимы мощные средства подавления помех, иначе общая производительность сети снижается если в группе клиентов есть устройство, не поддерживающее MU-MIMO.

Для решения этой проблемы точки доступа Wave 2 от Zyxel используют технологию нового поколения для формирования диаграммы направленности сигнала, которая обеспечивает увеличение скорости передачи данных для всех клиентских устройств, в том числе и не поддерживающих MU-MIMO. Эти устройства разработаны на основе подхода “RF First”, который предусматривает оптимизацию всей аппаратной части для обеспечения наилучшего сигнала беспроводной сети, который до максимума увеличивает покрытие и повышает скорость передачи данных.

Повсеместное распространение BYOD создает дополнительную нагрузку на корпоративные сети, поскольку всё больше сотрудников приносят на работу сразу несколько мобильных устройств. Точки доступа Wave 2 от Zyxel снимают часть этой нагрузки - они способны одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами на высокой скорости, независимо от того, поддерживает клиентское устройство MU-MIMO или нет. Этот функционал не только улучшает общую производительность сети, но и повышает качество WiFi для пользователя, особенно если к сети подключено большое число устройств.

С учетом растущего число беспроводных устройств, используемых в современном офисе, точки доступа Wave 2 от Zyxel оборудованы встроенными фильтрами, которые сводят к минимуму влияние помех от сотовых сетей 3G/4G. Модель WAC6303D-S также оборудована смарт-антенной, устраняющей наложение сигналов WiFi в одном канале сильно загруженной беспроводной сети.

«На долю точек доступа Wave 2 сейчас приходится порядка 60% продаж всех точек доступа корпоративного класса, - отметил Денис Тяпаев, руководитель российского офиса Zyxel. - Решение Wave 2 от Zyxel предназначено для разных вертикальных рынков, и мы уверены, что оно ускорит внедрение этой технологии в компаниях среднего и малого бизнеса, в сфере услуг гостеприимства и образования».

Автономная точка доступа NWA1123-AC HD, унифицированная точка доступа NWA5123-AC HD и унифицированная точка доступа со смарт-антенной WAC6303D-S уже доступны к заказу в России.