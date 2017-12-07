«Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео

«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.

На «Яндекс.Диске» хватит места для любого количества фотографий и видео, будь то снимки из путешествий, с детских праздников или других событий, которые хочется запомнить. Автоматически загруженные фото и видео не будут занимать место в облаке пользователя.

Когда файлы попадут на «Яндекс.Диск», их можно удалить из памяти устройства, освободив место для новых снимков. Даже если у человека смартфон с небольшим объемом памяти, он сможет фотографировать сколько хочет. Снимки будут доступны и в мобильном приложении, и в веб-версии сервиса.

При включённой автозагрузке приложение сохраняет снимки в облаке всякий раз, когда появляется соединение с интернетом. Файлы попадают в раздел «Все фото», где сервис раскладывает их в хронологическом порядке: можно посмотреть кадры за любой месяц или год. Приложение позволяет редактировать фотографии, составлять альбомы и делиться ими в соцсетях.

Чтобы не оплачивать мобильный трафик, можно включить автозагрузку снимков по Wi-Fi.

Каждый месяц «Яндекс.Диском» пользуются 25 млн человек. Сервис доступен в веб-версии, в приложениях для компьютера и устройств на iOS и Android. Скачать мобильное приложение можно в App Store и Google Play.