TMT Investments запускает криптофонд

TMT Investments объявила о запуске нового криптофонда совместно с американскими блокчейн-инвесторами.

Новый фонд TMT Crypto Fund будет инвестировать в блокчейн-проекты. В марте 2018 г будет проведено ICO фонда. Сам фонд будет сформирован как из криптовалют, так и из фиата, а объем инвестиций составит $60 млн.

Особенность криптофонда заключается в том, что токен TMT Crypto Fund будет являться ценной бумагой (security token). Инвесторы фонда будут иметь дополнительную юридическую защиту. Кроме того, у них будет гораздо большая ликвидность, чем в обычном венчурном фонде, так как они получат не только токены TMT Crypto Fund, но и utility-токены портфельных проектов.

TMT Crypto Fund будет работать в соответствии с требованиями Европейских регуляторов и американской SEC.

TMT Crypto Fund планирует вкладываться в блокчейн-проекты в США, Восточной Европе и Азии. Фонд проинвестирует порядка 40 проектов в стадии A и pre - A.

Со стороны TMT Investments партнерами фонда будут Герман Каплун и Артем Инютин – создатели РБК (первого юникорна в Восточной Европе) и венчурного фонда TMT Investments, а также серийный предприниматель и партнер TMT Investments Игорь Шойфот (Igor Shoifot). Со стороны американских инвесторов в блокчейн - Джулиан Зегельман (Julian Zegelman). При этом активно ведутся переговоры о привлечении в команду звезд блокчейн-бизнеса и технологий из США и Азии.

У партнеров TMT Crypto Fund огромный опыт венчурных и блокчейн-инвестиций. На текущий момент было проинвестировано в более чем 60 проектов. При этом основатели являлись первыми инвесторами в такие известные проекты как Taxify, Depositphotos, Wrike, Pipedrive, Scentbird, Backblaze, Cindicator и Filecoin, собравший более 150 млн долларов на ICO в августе 2017 г. Также было совершено более 18 выходов, среди покупателей – мировые гиганты Yahoo, AOL, Monsanto.

«Мы всегда стараемся инвестировать в самые передовые IT-тренды. А так как блокчейн является одной из технологий будущего, то мы считаем для себя правильным использовать все возможности этого рынка», - отметил сооснователь и глава инвестиционного направления TMT Investments Артем Инютин.

Фонд TMT Investments инвестирует с 2011 года и котируется на LSE, имеет отличную динамику развития: рост портфеля в 2,4 раза по NAV (Net Asset Value) за 6 лет. Для сравнения, в отрасли считается отличным результатом трехкратный рост за 10 лет.