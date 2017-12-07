MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей»

MAYKOR-GMCS завершила первый этап внедрения единой автоматизированной системы казначейства для компании «Объединенные цифровые сети» (ОЦС) на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Компания «Объединенные цифровые сети» обеспечивает разработку и внедрение современных цифровых решений для предприятий сферы шоу-бизнеса, индустрии развлечений, а также организаций по управлению авторскими и смежными правами.

Единая система казначейства обеспечивает централизованное управление денежными потоками компании, позволяя эффективно контролировать операционные затраты. В силу специфики своей деятельности заказчик проводит большое количество внутрикорпоративных и внешних платежей – в системе происходит автоматическое согласование и формирование журналов платежей на основе платежного календаря. Также автоматизирован учет договоров, внутрихолдинговые операции, бюджетирование.

Для оперативного анализа основных финансовых показателей реализован портал, консолидирующий информацию из нескольких информационных систем. Руководство компании может в любой момент времени оценить текущее финансовое состояние и предпринять в связи с этим необходимые управленческие шаги.

«Это не первая наша попытка автоматизировать казначейство. Внедряемые ранее решения не отвечали нашим потребностям, и учет, в основном, велся вручную в таблицах Excel. Выбрав готовое решение MAYKOR-GMCS на базе Dynamics AX, мы смогли решить свои управленческие задачи», – отметил генеральный директор компании «Объединенные цифровые сети» Александр Числов.

В новой системе казначейства работают более 100 пользователей. На следующих этапах проекта предполагается развитие функционала системы и автоматизация других участков учета.

«Система развернута с использованием нашего собственного решения по казначейству, которое зарекомендовало себя на других проектах в самых разных отраслях. Помимо стандартных, в системе реализованы ряд функций, связанных со спецификой деятельности заказчика. В частности, разработана интеллектуальная интеграция, которая не только упрощает передачу карточек контрагентов, расчетных счетов, договоров, платежей и выписок в учетную систему ОЦС, но и позволяет при необходимости быстро подключить и наладить обмен данными с другими смежными системами», – сказала Ксения Черникова, бизнес-директор MAYKOR-GMCS.