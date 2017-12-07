«Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий

«Атол» и «1С» разработали доступное готовое решение для автоматизации малых и микропредприятий из сферы услуг и розничной торговли. Комплект "1С-Атол МК 30Ф" соответствует требованиям 54-ФЗ и включает онлайн-кассу Атол 30Ф с фискальным накопителем, а также планшет 1С ALONG8321 с предустановленным приложением «1С:Мобильная касса», которые работают под управлением ОС Android.

Новинка оптимальна для небольших магазинов у дома, кафе, торговых павильонов, киосков, салонов красоты и других предприятий стационарной торговли и сферы услуг с небольшой пропускной способностью. Комплект автоматизации «1С-Атол МК 30Ф» может заинтересовать в том числе индивидуальных предпринимателей, которые используют специальные режимы налогообложения – ЕНВД или «Патент» и готовятся к переходу на новый порядок применения ККТ к 1 июля 2018 года.

Комплектующие нового решения компактные и эргономичные, что позволяет организовать рабочее место продавца на ограниченном пространстве. Использование комплекта

«1С-Атол МК 30Ф» не требует обязательного стационарного интернет-соединения. Связь между планшетом и онлайн-кассой осуществляется по сети Bluetooth. А информацию о продажах можно передавать оператору фискальных данных как с ККТ по сети 2G, так и с мобильного устройства по Wi-Fi.

Применение решения «Атол» и «1С» основано на принципе «включи и работай». Пользователю не придется долго изучать настройки, устанавливать ПО и обращаться в службу поддержки. Комплект настолько прост и понятен в использовании, что в нем разберется даже тот, кто ранее никогда не работал с кассой.

С комплектом «1С-Атол МК 30Ф» небольшая торговой точка получает функционал, который необходим для решения всех ее бизнес-задач. Предприниматель может принимать оплату наличными или банковскими картами, пробивать до 50 чеков в час, сканировать штрихкоды с помощью встроенной камеры планшета, а также назначать в приложении «1C:Мобильная касса» розничные цены, оформлять продажи и возвраты, закрывать смену и формировать различные отчеты о работе магазина.

«Выпуск совместного с «Атол» комплекта для малого и микробизнеса обусловлен не только законодательными требованиями, но и в первую очередь растущим спросом небольших организаций и ИП на качественные и доступные по цене готовые решения в сфере контрольно-кассовых разработок, – отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С». – Уверены, что потенциальные пользователи по достоинству оценят простоту использования, компактность и надежность совместного продукта».

Рекомендованная розничная цена комплекта «1С-Атол МК 30Ф» с фискальным накопителем составляет 23 500 руб. В декабре к списку преимуществ продукта добавится еще одно: клиентам будет доступна гарантия не только на 12, но и на 24 и 36 месяцев.

«Стремясь выделиться среди конкурентов и предложить клиентам больше возможностей, разработчики контрольно-кассовых продуктов не должны забывать о том, что в действительности нужно их пользователям из того или иного сегмента. Именно поэтому для малых и микропредприятий торговли и сферы услуг мы подготовили с "1С" такое решение, которое максимально отвечало бы их критериям – и по стоимости, и по набору опций», – сказала Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «Атол».