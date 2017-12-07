«Актив» получила новую лицензию ФСТЭК России

«Актив» сообщила о получении новой лицензии ФСТЭК России на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации. Компания будет производить новые виды сертифицированной продукции.

Лицензия ФСТЭК России №3445 от 15.11.2017г. выдана на разработку, производство, реализацию, установку, монтаж, наладку, испытание, ремонт и сервисное обслуживание программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, а также программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

Срок действия лицензии - до 15 ноября 2022 г.

Основанная в 1994 году компания «Актив» является крупнейшим производителем аппаратных ключей и электронных идентификаторов в России. Продукты и решения компании разработаны специально для российских предприятий с учетом всех требований отечественного рынка информационной безопасности.