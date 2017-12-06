«Сбербанк Лизинг» запустил сервис электронного документооборота

«Сбербанк Лизинг» объявил о запуске сервиса юридически значимого электронного документооборота E-Leasing. В ходе предварительного комплексного исследования более 65% действующих клиентов «Сбербанк Лизинг» подтвердили востребованность такой системы.

В дальнейшем система послужит основой для перехода «Сбербанк Лизинг» на электронный документооборот в рамках государственной программы «Информационное общество».

Преимущество новой системы в том, что она позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота и подписывать договоры в режиме «онлайн», вне зависимости от расстояния между контрагентами, вида деятельности и масштабов бизнеса. При этом сокращаются операционные расходы и риск утери документов; процедура оформления и подписания договорной документации значительно упрощается.

Сервис E-Leasing предоставляется клиентам и партнерам «Сбербанк Лизинг» бесплатно при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП). Чтобы подать документы для рассмотрения лизинговой сделки через E-Leasing, необходимо зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте.