«Первый БИТ» внедрил единую ИТ-систему в сети стоматологических клиник «Белый кит»

«Первый БИТ» оптимизировал работу сети стоматологических клиник «Белый кит» на базе собственных программных решений. В результате проекта с помощью продуктов «БИТ.Стоматология» и «БИТ.Phone» реализован единый инструмент для работы клиник франшизы «32ок», созданной компанией «Белый кит», в нескольких городах России.

Компания «Белый кит» - стоматологический комплекс, представленный четырьмя филиалами в Челябинске. В 2015 году компания разработала франшизу «32ок» - студии стоматологической профилактики и отбеливания зубов, которые уже работают в нескольких городах России (награда «Клиника года» по версии газеты «Комсомольская правда»).

Чтобы контролировать работу всех компаний, входящих в сеть, руководитель решил создать единую ИТ- систему - полноценный инструмент для фиксации всех обращений в клинику. Будущая система должна была позволить руководству получать подробную аналитику для повышения качества обслуживания клиентов всех клиник франшизы «32ок».

Специалисты челябинского офиса компании «Первый БИТ» предложили использовать собственные решения, являющиеся консолидацией экспертного опыта автоматизации, в том числе клиник - программу «БИТ.Стоматология» уже использует 1000 клиник по всей России.

Внедрение «БИТ.Стоматология» и «БИТ.Phone» позволило сделать процесс принятия и обработки заявок клиентов простым и удобным. Запись пациентов стала автоматизированной и интегрировалась с телефонией. Это позволило не упустить ни одной клиентской заявки. Также стало возможным оперативно извещать пациентов клиники о необходимом плановом осмотре.

В ходе проекта специалистам «Первого БИТа» предстояло автоматизировать запись пациентов на приём, исключив риск возникновения ошибок при обработке заявок, связанных с человеческим фактором; сделать работу врачей на местах более комфортной за счёт оптимизации графиков записи пациентов, тем самым повысить продуктивность; создать единый инструмент работы с клиниками франшизы «32ок», который бы позволил контролировать работу клиник и анализировать бизнес-процессы; повысить качество сервиса и показателей лояльности и снизить риск потери клиентов.

В результате внедрения создан единый инструмент для управления клиниками франчайзинговой сети. Это помогает руководству грамотно управлять, контролировать процессы и влиять на эффективность. Обеспечен быстрый прием и обработка заявок. Вся информация о клиенте хранится в программе и помогает сотрудникам call-центра грамотно работать с пациентами. Повышены выработка и эффективность врачей и остального персонала клиники за счет высокой скорости обработки заявок и оптимальных графиков работы с учетом всех важных факторов.

В клиниках-франчайзи созданы автоматизированные рабочие места для руководства, бухгалтерии, врачей, сотрудников регистратуры, кассы и сall-центра с размещением на серверных мощностях «Белого Кита». Благодаря удалённому подключению имеется полноценная синхронизация всех клиник-франчайзи с «Белым китом».

«Сотрудники компании «Первый БИТ» помогли нам решить сложную задачу, используя индивидуальный подход и показывав отличную компетентность в этом вопросе. Нам необходимо было не только получить автоматизацию бизнес-процессов клиник, но и провести ряд работ, чтобы создать систему, в которой будут работать наши франчайзи — сеть клиник «32ок», - отметил Егор Хребтов, генеральный директор сети стоматологических клиник «Белый кит».