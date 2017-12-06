Next Consulting приняла участие в конференции CNews Forum 2017

Next Consulting приняла участие в юбилейной конференции «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра». Мероприятие стало выдающимся событием на российском ИТ-рынке и будет еще долго обсуждаться в бизнес-сообществе.

Компания Next Consulting выступила в качестве партнера форума, оказывая поддержку гостям мероприятия по вопросам внедрения процессного подхода в организациях, создания центров компетенций для географически-распределенных компаний, оптимизации бизнес-процессов на основе внедренных инструментов анализа, построения карты целей компании и связки с KPI, внедрения инновационных подходов к регламентации деятельности, проектирования и внедрения ИТ-решений, автоматизации деятельности, применения методик бережливого производства, проработки обоснований для топ-менеджмента и другим.

Эксперты Next Consulting имеют опыт более 400 проектов для крупнейших компаний России, стран СНГ, Европы и США. Компания является партнером ведущих ИТ-решений и имеет огромный опыт по внедрению систем, это гарантирует, что каждому клиенту будет предложено именно то решение, что требуется бизнесу.

Участники конференции, после общения с экспертами Next Consulting, нашли ответы на свои многочисленные вопросы.

На конференции также выступила с докладом Елена Силкина, директор BPM-практики Next Consulting, с актуальной темой «Процессный подход в банках - построение непрерывного цикла совершенствования бизнеса». Елена рассказала об основах и преимуществах процессного подхода, а также о 7 этапах, которые рекомендуется пройти компаниям на пути совершенствования бизнеса, внедряя концепцию BPM.