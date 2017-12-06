«Лаборатория Касперского»: Самой обсуждаемой угрозой года стали шифровальщики:

«Лаборатория Касперского» представила итоги 2017 года в сфере кибербезопасности.

В 2017 году весь мир наблюдал, как активно стираются границы между различными типами киберугроз и стоящими за ними киберпреступниками. Многие громкие инциденты и заражения в итоге оказывались совсем не тем, чем выглядели поначалу. Шифровальщик на деле был вайпером, легальное корпоративное ПО стало мощным кибероружием, продвинутые группировки злоумышленников все чаще выбирали примитивные инструменты, а те, чьих знаний и опыта не хватает даже для написания простенького вируса, заполучили в свои руки сложные вредоносные программы и инструменты.

Самой обсуждаемой угрозой года, безусловно, стали шифровальщики. Три масштабные кампании кардинально изменили ландшафт программ-вымогателей. Атаки были нацелены на бизнес, использовали для своего распространения червей и недавно попавшие в Сеть эксплойты, шифровали данные и требовали выкуп, который на самом деле им не всегда был нужен. Организаторы этих атак вряд ли являются рядовыми ворами, обычно стоящими за программами-вымогателями – проанализировав код этих зловредов, аналитики «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что это может быть делом рук уже успевших нашуметь группировок Lazarus и BlackEnergy. Как минимум одна из атак – WannaCry – содержала ошибки, позволяющие предположить, что преступники поторопились с ее запуском, другая – ExPetr – распространялась через зараженное ПО для бизнеса, две атаки из трех (ExPetr иBadRabbit) были связаны между собой. В итоге же только эти три кампании обошлись жертвам в сотни миллионов долларов.

Между тем, инцидент с ExPetr выявил еще одну тенденцию этого года – атаки на компании через заражение производителей программного обеспечения. В 2017 году злоумышленники намеренно внедряли вредоносный код в популярный корпоративный софт. В частности, скомпрометированы оказались серверная программа NetSarang, утилита для очистки десктопа Windows CCleaner и ПО для электронного документооборота MeDoc. Подобного рода атаки открывают злоумышленникам доступ даже в хорошо защищенные компании, куда чаще всего им не удается пробиться напрямую – так, только в случае с NetSarang, по данным «Лаборатории Касперского», в зоне риска оказались многие организации из списка Fortune 500.

2017 также стал годом больших перемен для финансовых организаций. Во-первых, в центр внимания киберпреступников, особенно русскоговорящих, все чаще стали попадать банкоматы. Этот способ кражи денег стал настолько популярен, что на черном рынке даже впервые появилась специальная услуга ATM Malware-As-a-Service – например, обнаруженный «Лабораторией Касперского» зловред CutletMaker. За весьма небольшие (по сравнению с потенциальным доходом) деньги любой желающий может получить все необходимые инструменты для взлома банкомата, при этом на протяжении всей операции его будут сопровождать подробные инструкции и консультации продавца этой комплексной услуги. Естественно, такое развитие событий приведет к резкому росту числа низкоквалифицированных киберпреступников, которые, прилагая минимум усилий, смогут легко совершать ограбления.

Злоумышленники все еще не оставили попытки заполучить большие суммы денег путем атак на международную систему банковских расчетов SWIFT. В этом году они активно продолжали модифицировать данные в локальной версии этого ПО на стороне банка. В итоге жертвами таких атак стали финансовые организации в более чем 10 странах мира, среди последних примеров – попытка кражи 60 млн долларов из одного тайваньского банка в октябре. Кроме того, с целью украсть как можно больше денег киберпреступники значительно расширили спектр атакуемых финансовых организаций: в 2017-м от их действий страдали не только банки, но и системы электронных денег, биржи криптовалют, фонды управления капиталом и даже казино.

Бум криптовалют и рынка ICO также не избежал повышенного внимания со стороны злоумышленников. Некоторые пытались заработать с помощью скрытого майнинга, устанавливая для этого на устройствах пользователей специальное ПО для генерации криптовалют. Другие же просто крали уже готовые виртуальные монеты – число жертв этих грабежей превысило 60 тысяч, а общая украденная сумма составляет более 300 миллионов долларов. Что касается ICO, то на протяжении года эксперты «Лаборатории Касперского» наблюдали как классические фишинговые схемы обмана потенциальных инвесторов, так и откровенно поддельные проекты, целью которых был простой сбор денег без последующей реализации какой-либо идеи.

«2017 год преподнес всему миру немало важных уроков в плане кибербезопасности. Массовые атаки шифровальщиков показали, насколько пользователи и компании по всему миру уязвимы перед лицом киберугроз. А участившиеся случаи взлома легального ПО в очередной раз доказали, что стопроцентной безопасности не бывает, и даже самые доверенные партнеры могут стать фактором риска для корпоративной сети. В этой постоянно меняющейся киберсреде крайне важно держать руку на пульсе, следить за направлением развития угроз, распознавать новые опасности и предвидеть даже самые неожиданные риски. Особенно когда мы все больше и больше зависим от технологий и интернет-сервисов», – отметил Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».