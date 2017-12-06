Honor представила смартфон View 10 с искусственным интеллектом

Honor объявила о запуске мощного флагмана Honor View 10, оснащенного искусственным интеллектом.

Смартфон Honor View 10 выполнен на флагманском процессоре компании Kirin 970 с модулем нейронных вычислений (NPU), что обеспечивает смартфону высокую производительность. Интеллектуальный процессор поддерживает ряд новых приложений с технологиями ИИ, способных распознавать объекты при фотосъемке, переводить тексты на несколько языков в реальном времени без подключения к интернету и прогнозировать запросы пользователя, оптимизируя производительность в соответствии со сценариями использования смартфона.

Процессор Kirin 970 включает 8 ядер ARM Cortex, а также, впервые на рынке — 12-ядерный графический модуль Mali-G72. Вместе с 6 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем ёмкостью 128 ГБ и новейшим пользовательским интерфейсом EMUI 8.0 он обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Honor View 10 получил специальный игровой пакет Gaming Suite, значительно повышающий производительность в мобильных видеоиграх.

Батарея ёмкостью 3750 мАч и технология быстрой зарядки Honor SuperCharge делают Honor View 10 вариантом для геймеров и пользователей, нуждающихся в ресурсоёмких приложениях. Разработанная Honor технология быстрой зарядки Honor SuperCharge позволяет заряжать батарею на 50% за 30 минут, не допуская перегрева и повышения напряжения.

Honor View 10 оснащен двойной камерой, состоящей из 16 МП и 20 МП сенсоров, с широкой диафрагмой F/1.8 и фазовым автофокусом 2 в 1, позволяющим в одно мгновение делать фотографии профессионального качества.

Honor View 10 появится в продаже 8 января 2018 года на отдельных рынках, включая Западную Европу (Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию), Индию, Малайзию и США.

В России продажи смартфона также запланированы на первый квартал 2018-ого года. Стоимость Honor View 10 в странах Европы составит 499,9 евро, цена на российском рынке будет известна позднее.