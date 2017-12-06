«Главная Книга» банка «Юникредит» перенесена на платформу Oracle

RBtechnologies осуществила перевод системы собственной разработки «Главная Книга» с платформы DB2 на СУБД Oracle в одном из крупнейших банков – «Юникредит». Проект является одним из основных структурных ИТ-проектов, выполненных банком, и продолжает традицию успешной ИТ-трансформации систем, после завершения в 2016 году программы Core Banking Transformation (CBT).

В рамках проекта произведен переход на новую систему управления базой данных (с DB2 на Oracle), выполнена адаптация программного кода глобальных учетных процедур. Выполнена миграция и выверка данных (количество клиентов – 2,5 млн, количество активных счетов – 14 млн). Переработаны интеграционные сервисы: порядка 15 потоков интеграции с продуктовыми системами, корпоративным хранилищем и системой формирования клиентской выписки. Одним из результатов проекта является сокращение времени закрытия операционного дня, что обеспечило более ранее предоставление данных отчетным системам и расчет обязательной ежедневной формы (Форма 701) к 9.00 утра.

«Переход на новую платформу дает Банку серьезные преимущества, обеспеченные использованием современной и отказоустойчивой СУБД, наличием широких возможностей для гибкой и оперативной настройки системы под требования Банка» - отметил Евгений Шатохин, директор проектов RBtechnologies.

Система «Главная Книга» является ядром архитектуры приложений банка, предназначена для автоматизации процессов учёта, обеспечивает хранение и обработку учетных данных по операциям в соответствии с требованиями бухгалтерского учета Банка России, МСФО, внутренней управленческой отчетности.

Разделение учетного и продуктового слоев позволяет изолировать продуктовые системы от несвойственных им учетных функций, ускорить внедрение новых продуктов по требованию бизнеса. В отличии от классической архитектуры, когда учет ведется в продуктовых системах, схема с вынесением учетного слоя в специализированное решение существенно сокращает расходы и время на реализацию изменений в требования Банка Росси, МСФО и внутреннего учета Банка.