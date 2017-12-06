Atos представила новую линейку серверных систем BullSequana S

Atos в рамках встречи клуба ИТ-директоров «4CIO ИТ-Ассамблея 2017» представила новую линейку серверных систем BullSequana S, позволяющих использовать возможности искусственного интеллекта в корпоративной ИТ-инфраструктуре.

ИТ-Ассамблея – традиционное мероприятие Клуба 4CIO, которое проходит уже десятый год подряд. В рамках каждой встречи обсуждаются самые свежие и важные темы в сфере высоких технологий. 1 декабря 2017 году Ассамблея прошла в штаб-квартире ФРИИ в Москве: ее участниками стали более 70 ИТ-директоров российских и зарубежных компаний, членов Клуба 4CIO и независимых экспертов в области ИТ.

В ходе своего доклада о комплексном предложении серверного бренда Bull Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности компании Atos в России, уделил особое внимание новейшей линейке серверов BullSequana S, недавно ставшей доступной для покупки в России. Отличительной особенностью этих решений является использование ресурсов Искусственного интеллекта и Машинного обучения благодаря уникальной комбинации мощных центральных и графических процессоров, объединенных в одной серверной системе.

Серверы BullSequana S имеют новую архитектуру собственной разработки, которая поддерживает масштабирование сервера до 32 CPU и такого же числа графических процессоров. Также она позволяет установить до 320 дисков и нарастить объем оперативной памяти до 48 ТБ. BullSequana S поддерживает до 3 ТБ RAM на каждые 2 центральных процессора Intel Xeon Scalable. При этом сервер имеет возможность горячей замены модулей, несущих в себе центральные процессоры, графические процессоры или дисковые хранилища данных. Серверы BullSequana S оптимизированы для внедрения на предприятии ИИ без покупки дополнительного оборудования: систем хранения данных или блейд-серверов, использующих GPU (Graphics Processing Unit).

«Сегодня искусственный интеллект рассматривается аналитиками как самая передовая технология на ближайшее десятилетие. С ее помощью компании могут улучшать и обеспечивать поддержку существующих клиенто-ориентированных приложений, извлекать большую пользу из данных Интернета вещей и по-новому решать конкретные задачи бизнеса, – отметил Роман Гоц. – Линейка серверов BullSequana S – это шаг в будущее, ведь эти решения были созданы для того, чтобы предприятия без особых усилий начали пользоваться возможностями ИИ, не докупая дополнительное серверное оборудование и быстро модернизируя BullSequana под нужды своего бизнеса путем простой замены или добавления модулей».