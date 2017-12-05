В России стартуют продажи «безрамочного» смартфона Honor 7X. Цена

Honor представила смартфон Honor 7X, получивший безрамочный экран, металлический корпус, емкий аккумулятор и множество других полезных функций. Honor 7X — первый смартфон, оснащенный безрамочным экраном Honor FullView с диагональю 5,93 дюйма, который обеспечивает высокое качество картинки и занимает почти всю переднюю поверхность смартфона, что позволяет отображать больше информации при относительно компактных габаритах устройства.

Смартфон получил двойную основную камеру, состоящую из 16 МП и 2 МП модулей. Быстрая фокусировка и возможность управлять глубиной резкости позволяют Honor 7X делать снимки профессионального качества, что придется по вкусу любителям портретной съемки. 8-ядерный процессор Kirin 659 с графическим модулем гарантируют высокий комфорт повседневного использования, недоступный ранее на моделях этой ценовой категории.

Бренд Honor направляет свои усилия на создание продуктов со сбалансированным соотношением цены и функциональности.

Смартфон Honor 7X оснащен экраном с диагональю 5,93 дюйма, соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160×1080 точек), которое обеспечивает детализацию и высокое качество изображения. Металлическая рамка с закругленными краями придает устройству аккуратный вид.

Экран формата 18:9 открывает дополнительные возможности любителям видеоигр. На Honor 7X они могут видеть больше деталей, погружаясь в самый «центр событий». Такое соотношение сторон экрана отлично подходит и для просмотра широкоэкранных кинофильмов с форматом кадра 21:9.

Функция разделения экрана позволяет одним нажатием выводить на экран два приложения одновременно. Вы можете использовать одновременно любые приложения, от почты и WhatsApp до Netflix и YouTube без необходимости выводить их на экран по очереди.

Двойная камера, состоящая из модулей с разрешением 16 МП и 2 МП, гарантирует высокую детализацию при съемке портретов и других сюжетов, включая ночную съемку. Фазовая технология фокусировки (PDAF) с новейшим алгоритмом обеспечивает настройку резкости всего за 0,18 секунды. В сочетании с широким диапазоном диафрагмы F/0.95–F/16 это позволяет ловить интересные моменты и получать фотоснимки высокого качества с регулируемой глубиной резкости.

Honor 7X построен на базе 8-ядерного процессора Kirin 659 с тактовой частотой 2,36 ГГц и оснащается 4 ГБ оперативной памяти. Интерфейс EMUI5.1 оптимизирует распределение ресурсов, гарантируя высокую производительность в многозадачных режимах, видеоиграх, популярных приложениях и при самых различных сценариях использования.

Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ позволяет увеличивать емкость накопителя, чтобы сохранять фильмы и сериалы для просмотра в режиме офлайн. Интеллектуальные функции оптимизации и управления файлами предотвращают снижение производительности системы с течением времени, характерное для ОС Android.

Honor 7X демонстрирует высокую автономность — одной зарядки батареи ёмкостью 3340 мАч достаточно для целого дня активной работы. Благодаря фирменной технологии энергосбережения и режиму Ultra Power Saving Mode пользователь может посмотреть целый сезон любимого сериала или прослушать 91 час музыкальных треков без подзарядки смартфона.

Honor 7X появится в продаже 5 декабря в официальном интернет магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании. В России смартфон будет доступен в золотистом, синем и черном цветах корпуса. Позднее Honor 7X поступит в продажу в новом красном цвете. Рекомендованная розничная цена составит 17 990 рублей.