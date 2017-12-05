В России создан единый оператор высокоточной навигации

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) объявил о создании компанию-оператора сервисов на основе высокоточного спутникового позиционирования «Национальная сеть высокоточного позиционирования» (НСВП). Новая структура войдет в состав холдинга и будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС.

Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, будет контролировать качество и надежность услуг высокоточного позиционирования.

Национальная сеть высокоточной навигации – проект РКС по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой; проект реализуется по поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Замгендиректора РКС по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолий Перминов отметил: «Сегодня важно заинтересовать и привлечь компании и частных лиц к максимально широкому использованию высокоточной навигации. Для них уже создан специализированный веб-портал оператора, который поможет компаниям или индивидуальным предпринимателям получать услуги и подключаться к сервисам интеграционной вычислительной платформы. С крупными корпоративными клиентами мы продолжим работать на основе контрактов».

НСВП позволяет многократно – до сантиметров, увеличить точность спутниковой навигации. Ее применение предоставит региональным администрациям и местным операторам действенный инструмент для повышения экономической эффективности геодезического и картографического обеспечения, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и транспортом.

Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации. Сегодня в проекте НСВП уже задействовано более 240 дифференциальных геодезических станций. НСВП уже работает в Московской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Вологодской, Курской и Тюменской областях, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане и Крыму. Достигнута договоренность об участии в проекте ОАО «РЖД» как крупного собственника сетей дифференциальных геодезических станций и потребителя услуг высокоточного позиционирования.

В августе 2015 года в рамках XII Международного авиакосмического салона были подписаны соглашения между РКС и правительствами Ярославской и Омской областей о развитии сотрудничества в сфере использования наземной инфраструктуры НСВП на базе дифференциальных геодезических станций. Там же «Российские космические системы» и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве в создании и использовании национальной сети.

В конце прошлого года РКС, НП «ОСВСП» и Правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве в проекте построения и развития сегмента НСВП на базе расположенных в регионе 36 спутниковых станций. Тогда же было объявлено о начале сотрудничества между РКС и ОАО «Роскартография» в области создания и развития наземной инфраструктуры НСВП.