«Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) планирует создание во Владикавказе регионального центра по обслуживанию и восстановительному ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых структур. Реализация проекта намечена на 2019-2022 годы.

Центр будет создан на базе местного предприятия «Концерн «Созвездие» (входит в Росэлектронику) - «Янтарь», которое является единственной площадкой Северо-Кавказского федерального округа с необходимыми производственно-технологическими возможностями. Сервисный центр на базе «Янтаря» обеспечит минимизацию транспортно-логистических затрат на обслуживание и ремонт техники, позволит сократить общие сроки проводимых работ и повысит оперативную готовность войск.

Центр предназначен для проведения ремонтных работ аппаратуры радиосвязи, такой как радиостанции средней мощности (Р-140М, Р-161 и др.), переносные радиостанции (Р-168, Р-159 и др.), стационарные радиостанции (Р-123, Р-130, Р-134 и др.). Также центр сможет обслуживать унифицированные командно-штабные машины типа БМД-1КШ, Р-142Н/НМР, Р-149МА1 и аппаратные и подвижные узлов связи.

«Пропускная способность» центра рассчитана на обслуживание и восстановительный ремонт 215 единиц техники в год, в том числе около 50 командно-штабных машин, а также различных типов радиостанций и радиоприемников.

Производственная площадь центра составит 5,54 тыс. м2. На ней будут располагаться специализированные участки для сервисного обслуживания средств связи: оборудованные утепленные боксы (для работы в зимнее время), участки мойки покраски, слесарно-кузовных работ, зоны для ремонта бензиновых/дизельных двигателей и топливных систем колесной и гусеничной техники, жгутового и кабельного монтажа.

В рамках реализации проекта парк измерительно-диагностических приборов «Янтарь» планируется дооснастить специальной техникой для проведения диагностики, восстановительного ремонта и испытаний аппаратуры связи, а также базовых шасси.