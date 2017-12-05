Почта Mail.Ru запустила площадку для бета-тестирования новых функций

Почта Mail.Ru запустила программу бета-тестирования сервиса. Теперь все желающие могут вступить в сообщество пользователей бета-версии, чтобы первыми получить доступ к новым функциям и принять участие в развитии крупнейшего почтового сервиса в России.

Участникам сообщества доступна бета-версия Почты Mail.Ru, а также площадка для обсуждения обновлений. Проект Бета Mail.Ru позволит разработчикам оперативно получать качественную обратную связь на этапе тестирования — а значит, быстрее и эффективнее работать над расширением функциональности Почты. Пользователи, в свою очередь, смогут первыми узнавать о готовящихся обновлениях любимого сервиса, общаться с единомышленниками и с командой Почты, предлагать доработки и изменения.

Чтобы стать бета-пользователем и получить доступ к новым возможностям Почты Mail.Ru до их официального запуска, достаточно активировать эту функцию в настройках почтового ящика. После этого в интерфейсе Почты появится раздел «Бета», содержащий все доступные для тестирования нововведения. Бета-сообщество также доступно мобильным пользователям Почты. Для того, чтобы стать бета-пользователем мобильных приложений, нужно оставить заявку в специальной форме на Бета Mail.Ru.

Сообщество работает по принципу форума. Пользователи могут создавать темы для обсуждения в нескольких категориях («Хочу новую функцию!», «Новые возможности Почты», «Ошибки в работе Почты», «Другие вопросы»), оставлять комментарии и делиться лайфхаками. Подробную информацию о каждой тестируемой функции можно получить в разделе «База знаний». Среди самых активных участников сообщества регулярно будут разыгрываться призы.

«Многие уникальные возможности Почты Mail.Ru мы запустили именно с подачи пользователей. И, конечно, именно наша аудитория помогает нам дорабатывать и обновлять сервис. Нам важно своевременно получать обратную связь; проект Бета Mail.Ru сделает этот процесс максимально удобным и эффективным. Это площадка, на которой любой желающий может оценить новые возможности и напрямую донести свое мнение до команды сервиса. А нам этот проект позволит разрабатывать продукт, который максимально точно соответствует потребностям аудитории», — отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения Почта и портал.