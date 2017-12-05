Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD

«Мультикубик» (резидент «Сколково», портфельная компании ФРИИ) объявила о доступности контента онлайн-кинотеатра ivi на портативном проекторе CINEMOOD. Приложение компании появилось на базе устройства.

ivi стал первым сервисом, реализованным в CINEMOOD по модели подписки (SVOD). Мировое кино, сериалы и программы доступны пользователям устройства по премиум-подписке ivi+. Эта подписка дает доступ к расширенному каталогу контента ivi и позволяет смотреть его без рекламы.

Беспроводной портативный кинотеатр CINEMOOD появился на российском рынке в 2017 году. С его помощью можно смотреть фильмы, анимацию, сериалы, диафильмы и другой контент в любом месте планеты и на любой поверхности без дополнительного оборудования, а также управлять дистанционно - через приложение на смартфоне с iOS и Android, или с Apple Watch.

«У нас есть цель - создать качественную онлайн-платформу с широким выбором доступа к лицензионному образовательному и развлекательному контенту для детей и взрослых, - отметил директор по продукту компании «Мультикубик» Дмитрий Матросов. - В результате нашей совместной работы с ivi в CINEMOOD появился этот популярный и любимый всеми ресурс, и устройство стало еще интереснее и удобнее для пользователей. Теперь в сети Wi-Fi можно оформить подписку прямо через интерфейс CINEMOOD и оказаться в кинотеатре, находясь абсолютно в любой точке России, СНГ и Украины».

«Мы в ivi очень рады сотрудничеству с российской компанией «Мультикубик». Нам, как сервису, который старается сделать просмотр любимых фильмов и сериалов максимально удобным для пользователей и неограниченным временем и пространством, близка концепция портативного проектора CINEMOOD - настоящий кинотеатр там, где ты. В дальнейшем, в наших планах - более широкая интеграция сервиса ivi на платформе CINEMOOD с возможностью аренды и покупки контента», - сказала Ирина Грандель, директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi.

«CINEMOOD совместно с ivi сделали действительно значительный шаг к расширению клиентского сегмента. Устройство становится интересным в том числе и взрослым. Коллеги реализуют интересные стратегии по монетизации и расширению своей платформы. Ждем такого же успеха по наращиванию партнерств с владельцами контента на внешних рынках», - сказал руководитель направления IoT/Электроника/Системы хранения, обработки и передачи данных ИТ-кластера Фонда «Сколково» Сергей Воинов.

Интеграция с ivi продолжит развитие в 2018 году, в результате чего появится ряд новых возможностей специально для зрителей ivi на CINEMOOD.