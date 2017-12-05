MCN Telecom запустил услугу MVNO для бизнеса

MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Ежемесячная абонентская плата за мобильный номер составляет 99 руб/мес, услуга FMC – 99 руб/номер.

30 ноября 2017 года – дата начала оказания коммерческих услуг мобильной связи MCN Telecom. Старт продаж состоялся сразу после официального уведомления Роскомнадзора о вводе сети MVNO в эксплуатацию.

В мае оператор связи получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи и объявил о появлении в России первого MVNO для бизнеса. В августе технические специалисты MCN Telecom провели тестирование собственных SIM-карт по основным качественным параметрам. В ходе проверки было установлено, что входящие и исходящие звонки с мобильных и фиксированных номеров, а также внутри виртуальной АТС

MCN Telecom «ходят». Качество передачи голоса отличное, SMS-сообщения отправляются и доставляются без задержек. Обрывов и недозвонов во время тестирования выявлено не было.

При подключении услуги мобильной связи MCN Telecom на смартфоне абонента появляется два номера: городской и мобильный. Звонить можно с любого и в обоих направлениях. Чтобы связаться с коллегой, достаточно будет набрать на смартфоне короткий номер через «звёздочку» (например, *1001, *1002 и пр). Звонки внутри корпоративной сети MCN Telecom не тарифицируются. Узнать номер своего мобильного и баланс поможет команда *999#.

С целью привлечения новых абонентов в MCN Telecom действует акция по подключению решения «Мобильная АТС» сроком на один месяц. В рамках акции абоненту выдается московский городской номер и два мобильных номера, а также бесплатная виртуальная АТС на трёх абонентов.

По истечении срока акционного предложения абонент сможет подключить мобильный номер с абонентской платой 99 руб/мес, городской номер за

199 руб/мес при помесячном списании, а также услугу FMC за 99 руб/номер, которая фактически в три раза дешевле, чем у крупных операторов связи.

«Мы объединили мобильную, фиксированную и внутрикорпоративную связь (услуга виртуальная АТС), чтобы помочь абонентам, желающим сэкономить на корпоративном общении, не потерять в качестве, а получить дополнительный функционал. Предлагаем идеальное решение для географически распределенных офисов и персонала, работающего удаленно. Решение «Мобильная АТС» поможет снизить затраты на связь компаниям, для которых в приоритете оптимизация расходов и качество», - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.