Cloud4Y предоставит сервис IaaS компаниям-разработчикам на специальных условиях

Cloud4Y в рамках предложения предоставляет виртуальный облачный сервер (IaaS) с пожизненной скидкой 40% любым компаниям, зарегистрированным в РФ, основной вид деятельности которых относится к категории «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области».

Чтобы воспользоваться специальными условиями, необходимо оформить заявку до 31 декабря 2017 года.

При использовании облака по модели IaaS арендатору предоставляется программно-определяемый ЦОД (vЦОД), конфигурируемый в соответствии с потребностями заказчика на основе платформы VMware vSphere. Для оперативного изменения объема и состава потребляемых ресурсов и услуг, добавления и удаления виртуальных машин, развертывания сетей и прочего арендатор может использовать портал самообслуживания VMware vCloud Director.

Благодаря кластерным опциям VMware HA, DRS и vMotion достигается высокая надежность и отказоустойчивость работы инфраструктуры. Оборудование корпоративного уровня располагается в сети дата-центров TIER III, объединенных оптическим кольцом с дублированием каналов связи.

В совокупности это и другие организационно-технические меры позволяют гарантировать клиентам уровень доступности не ниже 99,982% в месяц с юридическими и финансовыми гарантиями в SLA.

«Опираясь на наш положительный опыт предоставления серверных мощностей для нужд разработчиков, мы решили предложить специальные условия непосредственно для таких компаний с целью поддержки и стимулирования отечественных команд», - отметили в Cloud4Y.