Artezio работает над мобильной технологией распознавания эмоций

Разработчики Artezio (входит в ГК «Ланит») намерены адаптировать технологию сканирования лица, использованную в новом iPhone X, для достоверного определения и фиксации эмоций и настроения.

Artezio работает над созданием первых мобильных приложений, которые способны распознавать эмоции на основе анализа визуальных данных нейросетями. В перспективе такие технологии можно будет использовать не только для развлечения, но и для спасения людей в опасных ситуациях, в юридической практике.

Игорь Есипович, руководитель департамента мобильных разработок Artezio, отметил: «Новый IPhone позволяет определять базовые лицевые точки, что открывает перспективы для фиксации эмоционального состояния человека. Для построения матрицы эмоций можно задействовать специально обученные нейросети. Составленную в приложении эмоциональную метку можно совместить с визуальными данными или информацией о геопозиции. Если технологический комплекс будет работать, как мы предполагаем, можно будет добиться достаточно точного определения эмоционального состояния человека в конкретном месте и в конкретное время. Пока в процессе разработки мы сталкиваемся со сложностями, связанными с разнообразными лицевыми дефектами людей, а также с возможностью симулировать эмоции».

Artezio ведет исследовательские работы для использования новых возможностей мобильных устройств. Компания ориентируется не только на доступный функционал, но и предполагает дальнейшее развитие мобильных операционных систем, использование возможностей AI и способов идентификации пользователей.

Существующее мобильное приложение Artezio Cost Track («Кошелек») полностью поддерживает IPhone X и FaceID. Недавно разработчики добавили поддержку голосового управления Siri и оценивают перспективы внедрения дополненной реальности (AR).