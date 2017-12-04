Toshiba расширила ассортимент транзисторных матриц нового поколения

Toshiba Electronics Europe объявила о добавлении 11 новых устройств к ассортименту матриц транзисторов нового поколения с выходными ДМОП-транзисторами, способными управлять высокими напряжениями и большими токами до 50 В и 0,5 А.

Новые устройства дополняют существующую серию из 37 устройств TBD62xxxA, которые нашли широкое применение в таких сферах, как управление электродвигателями, реле, светодиодами и создание схем сдвига уровня для линий связи систем управления.

11 новых устройств созданы для удовлетворения потребностей заказчиков в более широком спектре способов и функций ввода-вывода. Существующие устройства представлены главным образом приборами с высоким активным уровнем, в которых выход включается при высоком уровне на входе. В настоящее время компания Toshiba добавляет устройства с низким активным уровнем, где выход включается при низком уровне входного сигнала. Благодаря конфигурации с открытым стоком устройства с низким активным уровнем хорошо подходят для создания схем сдвига уровня для линий управления и связи промышленного оборудования и бытовых приборов.

Toshiba также выпускает серию TBD62381A со сниженным энергопотреблением за счет изменения характеристик по сравнению с серией TBD62083A. Матрицы транзисторов следующего поколения в серии TBD62XXX позволяют снизить энергопотребление на 40 % по сравнению с серией TD62XXX.

Новые устройства выпускаются с выходами двух типов: с положительной логикой для импульсных источников питания и с отрицательной логикой для двухпозиционного управления. Сочетание выходов с положительной и отрицательной логикой может использоваться для динамического управления светодиодными матрицами.

Новая серия включает устройства в корпусах DIP, популярных у разработчиков промышленного оборудования, корпусах SOL с возможностью поверхностного монтажа и миниатюрных корпусах SSOP (шаг выводов 0,65 мм), обеспечивающих экономию пространства при создании устройств в виде приставок.

Поставки ознакомительных образцов уже начались. Производство 11 новых устройств будет начато последовательно.