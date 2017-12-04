«Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг»

«Корус Консалтинг СНГ» объявила о том, что «Сбербанк Факторинг» одним из первых пришел на площадку Е-Факторинг, запущенную компанией в сентябре 2017 года.

«Е-Факторинг» — электронная площадка для организации процесса факторингового обслуживания в сопровождении юридически значимого электронного документооборота.

В2В решение функционирует, как SaaS сервис, автоматизирует трехстороннее взаимодействие поставщика, фактора и дебитора, уступку и подтверждение прав денежного требования, процесс передачи поставок на финансирование, отслеживает статусы поставок. Площадка предоставляет клиентам факторинговых компаний возможность вести дела с фактором — своим финансовым агентом — в режиме одного окна.

«Корус Консалтинг СНГ» всегда готов предложить нам актуальные решения для автоматизации работы с контрагентами. Компания обладает компетенциями во взаимодействии между поставщиком и покупателем. «Сбербанк Факторинг», в свою очередь, выступает экспертом в факторинговом обслуживании, — отметил Рустам Фаррахов, начальник отдела развития процессов и технологий «Сбербанк Факторинг», — мы смогли адаптировать технологические процессы к потребностям разных наших клиентов. Это положительно влияет на уровень сервиса компании и позволяет повысить эффективность бизнеса в целом. Мы видим в услуге Е-Факторинг большой потенциал. Во-первых, площадка позволит снизить операционные издержки, а, во-вторых, существенно ускорит бизнес-процессы. Все это приведет к увеличению скорости финансирования клиентов».

«Факторинг — это довольно сложный процесс, на сопровождение которого тратится много ресурсов, в особенности, самой факторинговой компанией. Благодаря экспертизе нашего партнера «Сбербанк Факторинг» нам удалось создать предельно прозрачный продукт, ориентированный на процессы клиентов. А возможность использовать бренд фактора в оформлении рабочего пространства клиента — приятный штрих к деловой атмосфере финансовых онлайн коммуникаций», — сказала Анастасия Ворожейкина, руководитель направления развития «Е-Факторинга» управления ритейла и дистрибуции «Корус Консалтинг СНГ».