«Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского»

«Россельхозбанк» (РСХБ) объявил об интеграции решения Kaspersky Security для почтовых серверов в свою корпоративную сеть. Оно обеспечит дополнительный уровень безопасности инфраструктуры, которая уже находится под защитой Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для интернет-шлюзов.

Поставку и внедрение решения осуществил партнер «Лаборатории Касперского» – компания «Информзащита».

«Мы очень рады, что клиенты и сотрудники одного из крупнейших банков страны продолжают оставаться под защитой технологий «Лаборатории Касперского». В последнее время киберпреступники все чаще атакуют финансовый сектор, и банки здесь — одни из главных мишеней. Поэтому использование новейших инструментов для борьбы с угрозами любого типа и масштаба приобретает особенную актуальность. Сегодня электронная почта стала не только основой коммуникации во многих компаниях, но и, к сожалению, одним из главных способов распространения спама и вредоносных программ. Решение Kaspersky Security для почтовых серверов предлагает защиту от вредоносного ПО в реальном времени при поддержке облачной сети Kaspersky Security Network, интеллектуальную систему обнаружения и устранения нежелательных сообщений, а также повышение уровня защиты конфиденциальных данных. Таким образом, используя данную технологию, компании не только обеспечивают безопасность своих почтовых серверов, но и получают возможность повысить эффективность внутренних бизнес-процессов», – сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.