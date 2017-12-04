Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan

Nvidia объявила о поддержке облачной платформы Nvidia GPU Cloud (NGC) для продуктов Nvidia Titan и доступности NGC для сотен тысяч исследователей в области искусственного интеллекта (ИИ), работающих на графических процессорах Nvidia.

Nvidia также расширила возможности NGC, добавив программные обновления для репозитария контейнеров NGC. Теперь исследователям доступен более широкий набор мощных инструментов, способных ускорить их работу, связанную с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями.

Пользователи GPU Titan на архитектуре Pascal могут уже сегодня бесплатно зарегистрироваться в системе NGC, чтобы получить доступ к полному каталогу оптимизированных для GPU инструментов глубокого обучения и HPC-вычислений. В список поддерживаемых платформ также входят Nvidia DGX-1, DGX Station и инстансы с Nvidia Volta на Amazon EC2.

Быстро развивающийся репозитарий контейнеров NGC включает оптимизированные фреймворки глубокого обучения Nvidia, такие, как TensorFlow и PyTorch, HPC-приложения от сторонних компаний, инструменты визуализации Nvidia для HPC и программируемый ускоритель инференса Nvidia TensorRT™ 3.0.

«Мы создали Nvidia GPU Cloud, чтобы предоставить разработчикам доступ к полному спектру инструментов, необходимых для выполнения их задач, - сказал Джим МакХью (Jim McHugh), вице-президент и директор по корпоративным системам в Nvidia. - С доступностью оптимизированного для GPU программного обеспечения для сотен тысяч разработчиков, работающих на десктопных GPU Nvidia, NGC станет катализатором прогресса в области ИИ и источником инструментов для разработчиков во всем мире».

Одним из первых пользователей NGC стала компания GE Healthcare. Это первый производитель медицинского оборудования, который применил инструменты глубокого обучения из репозитария NGC, чтобы быстрее наделить искусственным интеллектом свой парк из 500 000 устройств визуализации, чтобы поднять процесс лечения пациентов на новый уровень.

Помимо доступности Nvidia TensorRT в репозитарии NGC, Nvidia анонсировала следующие обновления для NGC: поддержку Open Neural Network Exchange (ONNX) для TensorRT; поддержку и доступность первого релиза MXNet 1.0; доступность ИИ-фреймворка Baidu PaddlePaddle.

ONNX – это открытый формат, созданный Facebook и Microsoft, через который разработчики могут обмениваться моделями в разных фреймворках. В контейнере разработки TensorRT Nvidia создала конвертер, позволяющий использовать модели ONNX в движке инференса TensorRT. Это позволяет упростить внедрение низколатентных моделей в TensorRT.

Для разработчиков доступен единый источник программного обеспечения, призванного удовлетворить все потребности в области ИИ-вычислений – от исследований до разработки, обучения и внедрения приложений.

Представленная в октябре платформа NGC бесплатно доступна пользователям GPU Nvidia на Amazon Web Services и пользователям Nvidia DGX-1 и DGX Station. Nvidia продолжит расширять доступность NGC.